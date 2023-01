Porqué los comunistas camuflan su lenguaje

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

VIOLENCIA Y AMENAZA ES SU DIALOGO: Se victimizan, con lenguaje para corderos, toman carreteras e incendian el Sur país, incongruentes con la realidad, establecen como real, lo que no es.

No me vengan con tantas vainas, cada cierto tiempo los caviares, progres o rojimios nos sorprenden con su enmascarado lenguaje con su «cara de yo no fui». Se la hago fácil, con el delincuente Pedro Castillo y ahora con la «suavecita» DINAmita Boluarte en el poder -antes con el » Cholo» Toledo, «la tía regia de la chalina verde» Villarán, «cosito» Humala, el «lagarto» Vizcarra, hasta el «Quijote» morado-, cobra inusitada luz ante el hecho de que la manipulación linguística llegó al punto de que al presente se le buscan sustitutos a la palabra comunismo – HOY CONVERGENCIA SOCIAL- para no nombrarla y pasar piola.

Para no hacerla trágica, veamos el lenguaje maniqueo populista, de los que gritan NO SOMOS COMUNISTAS, pero dicen las élites son culpables de nuestra desgracia más de 200 años (“globalistas”, “antipatriotas”, «casta política», «explotadores millonarios”, “imperialistas”, “antipueblo”, «derecha bruta y achorada», «traidores a la patria», etc.) se contraponen al “pueblo sufriente», «pueblo olvidado» «el racismo de Lima», etc… que encarnan de modo prístino, las virtudes o valores de la nación. Es así que el «pueblo» llevó a Palacio al otrora maestro de escuela rural de Tacabamba, que encarnaba para muchos la esperanza de que un hombre del «campo» políticamente impoluto, acabara con la camarilla política corrupta y elitista.

«El asno de Chota» se contagió, no cumplió con su promesa, fue un mal presidente. En lugar de impulsar las reformas necesarias, con el cuento que la DBA no lo dejaba gobernar y por lo bajo ya negociaba con la tradicional política clientelaje y cayó en el desbande».

Esto ya lo había advertido el gran intelectual, ex disidente y ex presidente checo, Vaclav Havel, el hombre lúcido, comprometido no ya con las letras sino con la libertad quien, acertadamente, dijera en referencia al lenguaje de los comunistas, que es uno de los instrumentos más diabólicos del avasallamiento de los unos y del embelesamiento de los otros. Y no estaba equivocado.

Más allá de que el disidente y dramaturgo, encarcelado por los comunistas y muerto a los 75 años de edad, encabezará la pacífica Revolución de Terciopelo, en 1989, para convertirse en presidente de la ahora ex Checoslovaquia, es importante reconocer que su aporte posterior y esencial estuvo en descubrir que lo verdaderamente peligroso del comunismo no era tanto la fuerza bruta como el lenguaje con que se le disfrazaba, por tanto, un lenguaje peligroso no tanto porque se haya impuesto, y se imponga en lugares como Cuba y Corea del Norte, a punta de pistola a millones de seres bajo el llamado comunismo real; sino que haya extrapolado su contexto e invadido al Occidente todo, envilecido a los hacedores de opinión y a las multitudes que los sufren debido al desarrollo desmesurado de los medios audiovisuales en la era globalizada.

En ese sentido es donde en el futuro se podrá valorar y ahondar en el pensamiento del autor de «El Poder de los Sin Poder», al punto que el ministro de RREE de Suecia, Carl Bildt, sobre el deceso del intelectual checo, señala: «Vaclav Havel fue uno de los grandes europeos de nuestra era. Su voz de libertad allanó el camino para una Europa libre y unida».

Descubierto el lenguaje «camaleónico» marxista en el poder, cobra inusitada luz el hecho de que la manipulación linguística por parte de los camaradas llegó al punto de que al presente se le buscan sustitutos a la palabra comunismo, para no nombrarla. Se habla de los crímenes del stalinismo, del maoismo, del castrismo y, últimamente, de Ortega, Chavez, Maduro, de Putin, pero casi nunca de los crímenes del comunismo como sistema. No hay nada inocente en el asunto. Un intento deliberado para sembrar en el inconsciente de las gentes que el comunismo en sí no es malo, que malos son ciertos personajes que se desvían de las doctrinas originales. Los hombres mueren, pero el Partido es inmortal.

Los políticos fallan, pero el marxismo es infalible. Cuando la realidad es todo lo contrario, los caviares, progres y rojimios comunistas «pendejos» , «charlatanes» no por casualidad, no porque erraron el camino y se corrompieron, sino porque lo malo aquí no son los individuos, sino el «sistema corrupto» que está diseñado de manera que sean las peores personas las que puedan subir y sostenerse en el poder. Los jefes del crimen organizado no son delincuentes por azar, llegan a jefe de la mafia por ser los más delincuentes.

Nos extraña el doble lenguaje de Dinamita Boluarte con sus exaliados? RESPETUOSA DEL DIALOGO Y LA PAZ. Qué VÁNDALOS queman empresas publicas y privadas, toman carreteras y aeropuertos, atacan a las FFAA y PNP, no se les debe CALIFICAR DE TERRORISTAS? Que las FFAA y PNP no debe repeler con armas de fuego? Quiere que policías atados de manos por su gobierno solo porten cascos, varas y escudos para enfrentar a vándalos…