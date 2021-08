¿Porqué el caso “Los Dinámicos del Centro”, se verá en Lima?

No me resulta extraño que el juez Segundo Huamán Carrasco, del 5° Juzgado de Investigación de Delitos de Corrupción de Huancayo, so pretexto que el caso tiene repercusión nacional, acoge el pedido de la Fiscalía y decline competencia para que el proceso a “Los Dinámicos del Centro y envía el expediente a la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado”. Todo fríamente esta calculado!!!

Resulta que el juez Segundo Huamán tomó esta decisión luego de que la fiscal provincial Bonnie Bautista le entregó una copia de la disposición del Fiscal Superior Omar Tello de considerar que ese caso sea visto por un Fiscal Supranacional con sede en Lima, por tener repercusión nacional. La resolución anota que toma en cuenta que la Fiscalía amplió la investigación para incluir al ex gobernador regional Vladimir Cerrón, líder del partido de gobierno Perú Libre.

“La ampliación de la investigación contra Vladimir Cerrón se sostiene sobre la base de un colaborador principal dentro de la estructura de esta red criminal, en la medida que ostentó el cargo de gobernador regional de Junín, entre enero-agosto del 2019”, indica el juez.

Por cuanto, a partir de estos hechos, en la investigación “estaría inmerso un partido político (Perú Libre), lo que le daría trascendencia nacional al caso, puesto que a la fecha este grupo político lleva las riendas del país”. Por lo cual, Huamán Carrasco declina competencia a favor del juzgado de turno de la subespecialidad en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Penal Nacional.

Pero esto no queda aquí, la Sala de Apelaciones de Junín declaró que la pena impuesta al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón de un año de inhabilitación para ejercer cargo público ya se cumplió. Anteriormente, la jueza July Baldeón había resuelto que la inhabilitación se cumple a partir de la notificación al JNE, pero el tribunal superior señaló que de acuerdo con el Código Procesal Penal esa sanción se cumple desde que la pena quedó firme, en octubre del 2019, así de simple.

¿Quiénes son estos angelitos y cómo involucran a Pedro Castillo? Algunas claves sobre organización criminal que obtenía fondos por exámenes y emisión de brevetes en la región Junín y que tendría vínculos con Vladimir Cerrón, pues bien el martes 15 de junio último, a temparana hora de la mañana, el Ministerio Público y la PNP realizaron un operativo para detener a 36 personas, miembros de una presunta organización criminal. Todos ellos funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín y algunos civiles”

“Los Dinamicos del Centro”, es una organización criminal que, como muchas otras descubiertas en las áreas de Transporte en el país, traficaba con las licencias de conducir y otros trámites relacionados. La Fiscalía tenía la orden de detener de manera preliminar por 15 días a los implicados y hasta el día de hoy se encuentran 27 personas privadas de su libertad.

¿Cómo operaban los Dinámicos del Centro? De acuerdo a la tesis investigativa de la fiscal Bonnie Bautista Cantuta, Los Dinámicos del Centro, cobraban entre 500 y 2500 soles para otorgar licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes de Junín de manera irregular. Esta presunta organización criminal tramitaba entre 20 a 40 licencias de conducir y muchas de ellas eran entregadas a postulantes que no cumplían los requisitos como evaluación médica y aprobar el examen de manejo previo pago de coimas.

Según los aspirantes a colaborador eficaz, para el examen de manejo categoría AE y A2B, los funcionarios encargados de las evaluaciones incrementaron las personas a las cuales tenían que favorecer. En el caso de examen de manejo de 35 a 45 personas por día, y en el caso de reglamento de 30 a 40 personas diariamente, todo ello a cambio de recabar sumas de dinero según tipo de examen a realizar”. “Se acercaban al postulante para darle la respuesta con los dedos: un dedo era la letra A, 2 dedos era la B, 3 dedos era la C, 4 dedos era la D, también se acercaba y daba golpes: 1 golpe la A, 2 golpes la B, 3 golpes la C y 4 golpes la D”, detallaron.

Incluso, desarrollaban la evaluación de conocimientos de los postulantes, previo pago de una coima mediante el Tean Veawer, un programa informático que permite operar una computadora vía remoto desde otro lugar, y el aspirante solo hacía el ademán de resolver la prueba o “movía el mouse”. Durante el allanamiento, la Policía halló al menos 800 mil soles en varias viviendas. Los involucrados en “Los dinámicos del centro” guardaban el dinero bajo la cama, en maletas, cofres y roperos.

¿A qué cargos se enfrentan? De acuerdo a la tesis del Ministerio Público los delitos cometidos por los investigados serían organización criminal, falsedad ideológica, colusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. Entre los investigados se encuentran Arturo Cárdenas, quien está no habido, y es el número dos de Perú Libre y brazo derecho de Cerrón, además de Marina Vásquez López, fundadora de la agrupación y Eduardo Bendezú, dirigente del partido que tiene como símbolo el lápiz.

¿Un capítulo más de una historia siniestra y vergonzosa la intervención sorpresiva a la sede de la Dirección contra el Terrorismo en Cercado de Lima, presión desde Corpac y más arriba? ¿Después seguirá la Dirandro? El hecho se da luego que se abriera una nueva investigación por supuesto delito de terrorismo a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo. ¿Se quiere desaparecer todas las pruebas?