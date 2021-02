“Aquel que le robe un solo sol al país se le sanciona y no vuelve nunca más al servicio público”

No es ninguna especulación, ni acusación a casi dos meses del 11 de abril, pero es importante para los electores saber si el candidato Lescano practica su lema, “ama quella, ama sua, ama llulla”, o es pura finta. Pedro Yaranga @ Pedro_vrae, es un experimentado analista y consultor en seguridad integral, responsabilidad social y sostenibilidad y no se va a tirar a una piscina sin agua. En su twitter de ayer, señala “No es una acusación; pero sería necesario que el candidato presidencial de Acción Popular (AP), Jhony Lescano, esclarezca sobre el contenido de este agradecimiento de Abimael Guzmán Reinoso y esposa. Está en la página 368 del libro “De puño y letra” ¿En que lo ayudó como para merecer unas lineas? A través de su hermana Vasty Lescano, esposa de Edmundo Cox Beuzeville, camarada Federico, quien era integrante del Comité Central de Sendero Luminoso. A quien se le conocía como la camarada Gringa, por lo que fue acusada y purgó condena en el penal de Mujeres de Chorillos (1993-2005)?

“De puño y letra” título nada original del libro autobiográfico de Abimael Guzmán, de 408 páginas recoge documentos, parte de su autobiografía y su defensa jurídica, según su abogado, Alfredo Crespo. La compilación del libro corrió a cuenta de Elena Iparraguirre, pareja de Guzmán y número dos en el Sendero Luminoso de la capitulación. El libro reúne “parte de su autobiografía hasta que llega a Ayacucho”, antes del inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso, y cartas personales que le ha dirigido a Elena Iparraguirre, también hay contenidos manuscritos de Guzmán referidos a su estrategia de defensa legal, una defensa concebida políticamente”, además expone sus opiniones sobre el desarrollo del proceso civil que lo condenó a cadena perpetua en el 2006, junto a sus principales lugartenientes, incluida Iparraguirre.

Con la explosión de las actas electorales en la localidad altoandina de Chuschi de Ayacucho, el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado peruano que causó -según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación- cerca de 70 mil muertos. La captura de Guzmán, el 12 de setiembre de 1992 y la firma del acta de paz en 1993, a cambio de favores carcelarios y que se le encierre en la misma prisión junto a Iparraguirre, causó que Sendero Luminoso se dividiera en tres grupos: los presos que seguían a Guzmán y ven la guerra como un hecho glorioso pero acabado, calificados como los acuerdistas; los senderistas que están en la Selva del Huallaga y que son dirigidos por Artemio y los senderistas que se ubican en el Valle del Río Apurímac Ene (VRAE) y que son dirigidos por “José”, Víctor Quispe Palomino. Cuál fue la gestión de Jonhy Lescano, para que el senderista Abimael Guzmán, le dedique palabras de agradecimiento?

En verdad quien es Jonhy Lescano Ancieta? El candidato a la presidencia por Acción Popular, es un puneño belicoso izquierdista frustrado, con ideas nacionalistas y autoritarias, “neovelasquistas”, peleado con el modelo económico y la Constitución, que se llena la boca afirmando que se cortó las uñas para no recibir dinero sucio de la corrupción para sus campañas políticas durante sus cuatro gestiones en el Congreso: sin matones, sin millones y sin camiones. Los electores lo conocen de sobra, es imposible huir de Lescano, porque los medios lo han expuesto casi todos los días en algunas de sus performances en el pleno del Congreso, irritado, emocionado, carcajeándose de sus iras, sus provocaciones, honrando su consigna “de qué están hablando para oponerme”, pero ello no ha sido un demérito. Su imagen de “aguafiestas congresal antifujiaprista” no desentona con el ánimo callejero. Por eso remontó la antipatía generalizada a los parlamentarios y, en particular, a la de la bancada de su partido Acción Popular (AP), con cuya aventura vacadora marcó absoluta distancia.

Lescano, ha estado en Congreso desde el 2001 hasta el 2019, demasiado tiempo como para que no se aburriera de pelear con todas las mesas directivas y especialmente con su correligionario ‘Vitocho’ García Belaunde; mucho tiempo como para no haber delatado afanes presidenciales antes del 2021. Cuáles son sus méritos? “Fue todo un proceso de trabajo político, del trabajo en el Congreso, de respaldo en la calle, un trabajo que fue madurando, a una fruta que ves madura, la agarras, y uno dice ahora sí, tenemos que hacerlo, con esa intuición que tenemos los políticos de decir ‘ahora es el tiempo’. Había varias señas políticas, señas populares. Es una especie de termómetro que tienen las personas que emprendemos esta clase de proyectos, uno lo ve y lo siente en la calle, que no es querido por los grupos económicos, por su trabajo en la lucha por la defensa del consumidor”. Cierto o no, Lescano fue el primer congresista efectivamente dedicado a la defensa del consumidor, gran tema que le granjeó popularidad y espacio crítico en los medios. Es muy probable que no estuviera en esta lid, sino fuera por esa especialización.

Jonhy Lescano, bailó con la más fea y agarró la lampa para enterrar a los dinosaurios, cuando Acción Popular era un caos donde bancada, mesa, dirigencia y bases disparaban hacia distintos lados; pero también ha sido capaz de producir las primarias más participativas que se han visto. Lescano es popular en las bases, sobretodo en las regiones, pero no tenía el respaldo de dirigentes claves para el arrastre de votos. Ese era su mayor obstáculo, y el estigma que el Congreso lo había suspendido 120 días por acoso sexual y agresión psicológica –archivada por el fiscal Henry Teófilo de la Cruz Marcelo, titular de la Primera Fiscalía Provincial especializada en violencia familiar de Lima-, todo un obstáculo a superar, la lucha interna y la competencia interna. Estaba enfrentado a personas que tenían influencia y cierto poder económico, como Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco, que se retiraron.

“Vasty Miriam Lescano Ancieta, hermana del congresista Jonhy Lescano Ancieta, lo denunció públicamente de apropiarse de la vivienda que dejó de herencia su madre a sus tres hijos. El 2011, Vasty presentó una demanda civil en contra de Jonhy, ante el Primer Juzgado Mixto en lo Civil de Puno, para exigir la partición del bien. Vasty estuvo desvinculada de la familia. Desde mediados de los noventa purgó una condena de 16 años por sus vínculos con grupos terroristas. Tras cumplir su pena en 2010, intentó ingresar a la vivienda de su madre, sin embargo los trabajadores de Jonhy Lescano lo impidieron. Refiere que la casa de tres pisos de material noble, con 16 ambientes comerciales, es usufructuada en beneficio personal de su hermano. Por ello éste recibe alquileres por más de 12 mil soles mensuales”.

Qué podemos esperar de un político como Jonhy Lescano, que agarra el lema del Arq. Fernando Belaunde Terry, ama sua, ama llulla,ama quella, y tiene el Perú como doctrina, quiere reinstalar la honestidad en la política trabajar y dejar trabajar, de acuerdo a su propuesta de Plan de Gobierno de Acción Popular 2021 – 2026, un político que nunca trabajó, siempre se sirvió de la política, pasándola de critico a la empresa privada? ¿Qué plantea en su plan de gobierno 29 objetivos estratégicos, entre los cuales están las propuestas para una Nueva Constitución, lograr la reactivación económica, reconstruir los ahorros, reducción drástica de la informalidad económica, entre otros? Lo peor de todo, es que la periodista Rosana Cueva en su programa “Panorama” del domingo 7 de febrero demostró que Jonhy Lescano, es peor que la rojimia Veronika Mendoza o el cura Arana? ¿Qué sus propuestas son igual de populistas y peligrosas que contemplan estatizaciones? Rosana le dice “He leído su plan de gobierno y hay puntos como control de precios de medicamentos, topes para las tasas de interés bancario, desglobalizar la economía para fortalecer la producción nacional. Quiere convertir al Perú en una Venezuela de Maduro?

“ ¿Estamos ante un candidato populista que por el aplauso del público estaría proponiendo planes que ya hemos vivido y que no han funcionado?”. Jonhy Lescano, trata de negar esta afirmación y dice que la regulación de los precios está estipulado en algunos organismos internacionales, Lescano habla ahora sobre el control de la tasa de interés. “Ahora las tasas de interés, en varios países del mundo ya hay una regulación respecto a esto, Chile lo tiene, Colombia, EE. UU. También.”

Rosana Cueva corrige l candidato a la presidencia por Acción Popular, Jonhy Lescano y le refiere que en Chile y Colombia estas acciones han desincentivado el acceso al crédito en esos países y le hace una pregunta fundamental “¿Cuál es la diferencia de las propuestas de Johnny Lescano y de Verónika Mendoza?, cuando a usted le han preguntado ha dicho: “La diferencia con Verónica Mendoza es que la mía es revolucionaria, nacionalista y democrática”. Para Lescano eso está en los estatutos de su partido, según Lescano, el propugna una economía social de mercado, palabras muy parecidas a las que decía el dictador comunista Hugo Chávez. Finalmente, refiere que va a cambiar toda la constitución del 93 porque hay algunas partes que no funcionan. “Vamos a hacer un nuevo pacto social, esa constitución además fue hecha en dictadura.” Una vez más, Rosana Cueva lo corrige con cifras, demostrándole que la pobreza disminuyo en más de 60 por ciento en nuestro país gracias a esa constitución.

Jonhy Lescano, no esta loco, el sabe lo que dice y lo que hace, “aquel que le robe un solo sol al país se le sanciona y no vuelve nunca más al servicio público”. El Perú es un país maravilloso, tiene riquezas naturales diversas, cultura y un pueblo emprendedor. Pero tenemos mucha corrupción que ha evitado que los peruanos vivamos mejor. Adolecemos de la anemia, la pobreza y la carencia de servicios básicos, por decir algo. Por eso se requiere recuperar las normas de buen gobierno, así declaradas por Naciones Unidas, ama quella, ama sua, ama llulla (no seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso) requisito indispensable para gobernar bien. Eligiendo a una persona honrada se está dando el primer paso en este empeño, y luego dictando leyes que eviten que el Estado siga siendo el botín de gente inescrupulosa. A aquel que le robe un solo sol al país se lo sanciona y no vuelve nunca más al servicio público; quien estafe, incumpla dolosamente o con negligencia en las obras o servicios públicos no vuelve a contratar con el Estado.

Yo no sé, si Jonhy Lescano tiene alguna visión de país, a pesar de haber estado 19 años en el Congreso de la Republica, que la visión país, es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio; ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Pero, vemos a los candidatos que encabezan las encuestas, sin ninguna idea de lo que es una visión país. Bueno olvida que en los dos Gobiernos del Arq, Fernando Belaunde Terry, hubo corrupción, genocidio, inflación ¿y vacío de poder? que fueron una desatre para el pais? En su nefasto 1er Gobierno (1963-1968) autorizó el bombardeo con NAPALM (..un plástico que se adhiere a humanos y plantas y arde a altisima temperatura sin consumirse en largo periodo que fue inventado por las FFAA norteamericanas para su uso en Vietnam) a las aldeas selváticas suponiendo protegían a los guerrilleros del MIR en 1965, que en su 2do. gobierno masacraron a los periodistas en Uchuraccay, para que no hablaran de los que sucedía en las alturas?