¡A mi no me tiembla la mano como a otros,

yo no le tengo miedo a los corruptos !

La única forma de acabar con la corrupción generalizada en el Perú, es taladrando sus cimientos caiga quien caiga, tipo Singapur, no hay otra forma. Siempre lo he sostenido, hasta después del debate esperaba algo más del candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, pero, salió con el cuento “que no se puede generar desconfianza en la inversión internacional, ni poner en duda la gobernabilidad de nuestro país, por lo que AMENAZAR a Odebrecht, empresa vinculada a evidentes actos de corrupción, solo dañará la imagen del Perú y la economía”. ESTO ES CLAUDICAR!!!

No queda ahí, el polémico economista de fama mundial, asesorado por el detestable “chibolín” dijo QUE “EN UN EVENTUAL GOBIERNO SUYO LA COMPRA DE VACUNAS RECAERÍA EN EL SECTOR PRIVADO”. Quiere decir “que el Estado renuncia a la responsabilidad de inmunizar a la población y al considerar que la vacuna no es un bien público. Olvida que los laboratorios optan por tratar con gobiernos, ya que estos asumen efectos adversos. Así no juega Perú. TE ME CAISTE!!! Otro postura que tienen; Hernando de Soto, Lescano, Veronika Mendoza, etc. es que no´proponen en su agenda de propuestas terminar con la corrupta Odebrecht, expulsarlos del Perú y meter preso a su socio principal José Graña… es decir que sigan en el Perú para continuar robando a millones y que siga la repartija ¡¡¡ Que tal Con… Carajo!!!

Siempre he manifestado que el tema electoral debe estudiarse a fondo para finalizar con los males que azotan al país hace doscientos años. Y estamos frente a una gran oportunidad de cambiar el país este DOMINGO 11 de abril, ANTE LAS URNAS DE LA VERDAD, votando a conciencia con el corazón y el cerebro, para después no decir “este presidente no me representa”. Y llegó el momento de apoyar al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que ofrece desconocer acuerdo de Fiscalía con Odebrecht que maneja medios de comunicación y congresistas, jueces y fiscales- por ser “lesivo” para el país, por ser anticonstitucional. Más aun, cuando la misma constructora brasileña ha confesado actos de corrupción con expresidentes del Perú, como es el caso de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Martin Vizcarra.

“Yo peleo solo contra Odebrecht, proponiendo incautar todos los activos de la empresa brasileña, aplicarle una millonaria multa administrativa de 20 mil millones de dólares y finalmente expulsarla del país. No podemos permitir que Odebrecht siga en el país un día más. Se puede hacer legalmente como lo hizo Estados Unidos: una multa administrativa proporcional al daño. Acá son 80 mil millones de dólares de corrupción y obras que no sirven para nada”.

Tiene razón López Aliaga, al considerar que en 2017, Odebrecht pagó a Estados Unidos una millonaria sanción. El pago se dio luego que la justicia federal de ese país impuso a la constructora una multa por 2,600 millones de dólares, por “su enorme trama de sobornos para lograr contratos de obra pública en una decena de países”. En ese contexto, el magistrado a cargo estableció que del monto indicado, 2.391 millones de dólares de la multa los recibirá Brasil; 116 millones, Suiza; y 93 millones, EE UU. ¿Y POR QUÉ NO EN EL PERÚ?

Otra propuesta contra la corrupción del candidato de Renovación Popular “que todos los peajes del país regresarán a ser administrados por el Estado” y tendrán una reducción hasta llegar a un costo de S/. 3.00. Asimismo, que ello se enmarca en el tema de las autopistas que le hacen falta al país. En este sentido, precisó que “El Perú necesita un shock de inversión privada brutal. Aquí no hay autopistas como en Estados Unidos, aquí necesitas 40 mil millones de dólares para hacer autopistas y garantizarles tráfico mínimo. Entonces hacer un fideicomiso -que es mi especialidad- para autopistas que sean rentables y poner peajes adecuados, pero tener autopistas para todo el Perú”.

“Que desconocerá el acuerdo de dos fiscaletes y un procurador por ser lesivo al Perú. La reparación es 200 millones en 15 años y ningún candidato se pronuncia sobre el tema. No se va a caer ninguna investigación fiscal ya tenemos todas las pruebas, lo que considero lesivo es si Odebrecht no nos paga el equivalente a lo que nos ha robado. Considero que ese acuerdo (de la Fiscalía con Odebrecht) no vale para nada y debe ser revisado por una corte internacional para que nos paguen realmente lo que nos han robado”.

Yo sí le echo la culpa a Vizcarra de todas las muertes, que son miles

En este mismo sentido, Rafael López Aliaga, culpó al expresidente Martín Vizcarra del lento proceso de vacunación en el país y de la cifra de muertos por la pandemia de la covid-19. “En octubre, Perú pudo traer Pfizer y tener vacuna en diciembre. (…) Yo sí le echo la culpa a Vizcarra de todas las muertes, que son miles, gente muy próxima. El tema es grave, hay mucho peruano muerto que no debió morir. La cifra supera los 100 mil casos y más. Habrá que hacer una comisión investigadora”.

Por cuanto el expresidente Vizcarra, es responsable por el “abandono total” de los programas sociales, situación que es grave al vivir una pandemia. “Once millones de peruanos no tienen alimento por su culpa. Los programas sociales no funcionan. Estoy recorriendo el país un año y medio”. En otro momento cuestionó al ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, a quien calificó como un “canciller de quinta” por convalidar al gobierno de Francisco Sagasti, “que sigue las mismas políticas de Martín Vizcarra”.

Con relación a las vacunas, que lo deferencia con otros candidatos en cuanto a la alta demanda de vacunas para prevenir la Covid-19; En esta línea, el “tío Porky”, es mucho más claro, recalcó que en la inoculación a la ciudadanía por parte del Ejecutivo, puede tener soporte en el sector privado. Propone en este sentido, que se permita a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las empresas aseguradoras de salud comprar vacunas para inmunizar a sus afiliados contra el covid-19, porque tienen mayor capacidad de gestión que el Estado”. Que es totalmente, diferente a lo que propone Hernando de Soto.

En otro momento, con su experiencia en educación-tiene dos colegios TRILCE y ÁLAMOS, además como profesor universitario, López Aliaga apuntó la importancia de reforzar la educación en el país, así como las capacitaciones. En este marco sostuvo que un eventual gobierno suyo lo hará a través de la ampliación del programa Beca 18 y la creación del programa Crédito 21, a fin de financiar estudios universitarios.

En un gobierno de Renovación Popular, propone la creación de empleo masivo con el fin de llevar a cabo proyectos que puedan brindar beneficios económicos, por experiencia como empresario exitoso tiene la visión de un Perú que genere grandes recursos y sea potencia mundial. Con la presencia de Mypes en ferias internacionales y brindarles capacitación para que potencien sus productos. Además, propuso créditos flexibles con tasas de interés bajas y bonos de buen pagador para que las Mypes aseguren su presencia en los mercados internacionales.