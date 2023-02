PORKY IRRITA A COMUNISTAS DE PERÚ LIBRE

Acaba de cerrar un acuerdo con la Embajada Norteamericana para que EEUU y muchas empresas más contribuyan en las «Ollitas Comunes» que estos lagartos y rojetes destruyeron en un segundo! Todavía tienen la osadía de zapatear, y decir que Porky no hace nada!

Aún LIMA NO ES UNA POTENCIA MUNDIAL, pero vamos por buen camino con orden. Ya han armado los Hospitales Solidarios para atender a los más necesitados, también quiere darle solución ASAP, al tema del agua potable en los lugares más remotos de Lima. Sacó las rejas de Lima cuadrada y permitió la continuidad de comercios en el centro de Lima, que estuvo cerrado por el delincuente Pedro Castillo, que con su portátil nos hizo un país de 4ta. categoría.

Las protestas en Lima, generadas por los vándalos rojetes prosenderistas han dejado pérdidas y daños al ornato de la ciudad por más de 30 millones de soles. Sin contar las pérdidas de los comerciantes afectados por las movilizaciones y el riesgo de perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. De esto no dicen nada!!!

