“Dios salve a todos los pequeños y medianos empresarios, emprendedores, comerciantes, tenderos, ambulantes, carpinteros, mecánicos, taxistas, etc, que con nuestros activos nos iremos al diablo. Con el mismo salario ya no podremos vivir, compraremos menos, pasaremos la de “Cain”, como en Venezuela”.

hoy miles de peruanos están pagando los efectos del parásito comunista/socialista/marxista, de lagartos y morados que se alojaron en el seno de nuestra sociedad los últimos 10 años, que ha contagiado con mentiras y falsas promesas a una parte importante de la población. Especialmente en los medios de comunicación, con la afilada pluma de sus guaripoleras; en el ministerio de Cultura, con los benditos festivales de cines, con ideología disfrazada de música o la corrección política camuflada como humor con sentido social; en las calles, con la generación equivocada, etc etc.

La peste roja avanzó en todos los espacios de nuestro país, infestando las instituciones y erosionando nuestra historia y tradiciones. En esta semana han aparecido en diferentes medios de comunicación, sociologos, analistas, economistas de pizarra y comunicadores de la universidad de Lima, Pacifico, y PUCP, defendiendo a raja tabla el “Plan de gobierno de Perú Libre”, su “campaña de doble filo” y lo sostengo:

a)Pedro Castillo, tiene ideas radicales y trasnochadas en su manual comunista para destruir nuestro país; cambio de “Constitución”, expropiaciones, nacionalizaciones, reforma agraria, otras estupideces fracasadas en varios países, y estos tarados señalan que solo afectaran a los ricos…y beneficiar a los pobres.

b)Los caviares, rojetes, lagartos y morados defienden el discurso de odio y división de Pedro Castillo, “alfil” de Vladimir Cerrón, dueño y señor de Perú Libre, no dicen nada que en el debate de equipos técnicos, pusieron en evidencia la orfandad de argumentos de Perú Libre, como para ejercer la Presidencia de la Republica de nuestros país, en unas época de crisis económica y golpeados por la pandemia.

c)Para ellos es rentable defender estas propuestas que van contra el bolsillos de la gente pobre, de los que trabajan el día a día, de los millones de ciudadanos que han perdido el empleo o su principal fuente de ingresos, con jóvenes que necesitan de su computadora para estudiar o cachuelear, de las amas de casa que ya no podrán comprar pollo o pan al mismo precio por la disparada del dólar US$ 3.85 ; lo importante, es defender a un estatismo fracasado.

“EN NINGUN PAÍS DEL MUNDO, UN PLAN DE GOBIERNO COMO DEL DEMAGOGO PEDRO CASTILLO Y EL CORRUPTO VLADIMIR CERRON, A BENECIADO A LOS MAS POBRES Y LOGRARON EL DESARROLLADO. LO QUE ESTÁ OFRECIENDO CON LA AYUDA DE SUS TONTOS ÚTILES, ES EL DESCALABRO DE LA ECONOMÍA DE AQUEL “PUEBLO” DEL QUE TANTO SE LLENAN LA BOCA”

El candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, es un peligro para el mismo SUTEP, controlado por camaradas “marxistas leninistas” de Patria Roja, con las finalidad de romper la Derrama Magisterial y subcafaes, manejarla a sus antojo, malversar los fondos de los maestros, con intereses ocultos que buscan distribuirse los S/. 2,500 millones de la Derrama Magisterial. y ellos lo saben que con esto se estaría matando a la gallina de los huevos de oro”.

En nuestro país hay más de un millón de venezolanos, algunos trabajando formalmente, otros deambulan por las calles de Lima u otra ciudad vendiendo caramelos o pidiendo unas monedas mientras cargan a sus hijos ya nacidos en el Perú. La mayoría son jóvenes que en su país no eran empresarios, “oligarcas” ni “explotadores”. No tenían mineras ni petroleras. Eran estudiantes, gente de clase media y pobre que sufrió las consecuencias del chavismo que lleva dos décadas en el poder. Y hasta ahora mucha gente le cuesta entenderlo.

Tampoco, tampoco, defiendo un estado ineficiente, se debe reconocer que el Estado no ha hecho su función, no hubo coordinación entre gobierno central, regional, municipal. No se ha mejorado sustancialmente la calidad del servicio de salud, educación y seguridad. Y eso genera una gran insatisfacción por parte de la población, le añadimos que en los últimos 10 años, el aumento de la pobreza, la pérdida de empleo, el dolor de ver a familiares y amigos falleciendo en medio de esta tragedia. Entonces, hoy la gente busca soluciones desesperadas.

UNA SOLUCION DESESPERADA NO ES VOTAR POR EL COMUNISMO, VOTAR POR PEDRO CASTILLO, ES EMPUJAR AL PAIS AL BORDE DEL ABISMO. VOTAR POR PEDRO CASTILLO ES UN SALTO A LA POBREZA Y A UNA DICTADURA COMUNISTA