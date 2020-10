Up Next

Una de las razones por las que su gato puede lamerlo es porque esta es una forma de crear un vínculo social, afirma Purina. Desde una edad temprana, la madre gato no solo lamía a su cría como una forma de cuidarlos, sino también de mostrar afecto.

¿Por qué mi gato me lame?

“La razón más común por la que un gato muerde es por qué no le gusta la interacción actual. Morder es la forma de decir ‘salir de aquí’ cuando se sienten amenazados [o enojados]”, le dice la veterinaria Rachel Barrack a Reader’s Digest. “Los gatos también pueden morder cuando juegan, ya que son depredadores naturales”, agrega.

By