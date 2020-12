Tiene su territorio: los perros expanden su territorio orinando en árboles y vehículos del área donde viven. Cuando se acerca un vehículo que no pertenece a su territorio, puede olerlo.

¿Por qué los perros persiguen vehículos, como automóviles y bicicletas? Este comportamiento tiene, según el Times of India, varias explicaciones.

By