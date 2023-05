¿Por qué la Nutella hace daño a la salud?

Con respecto al aceite de palma, la empresa se defiende alegando que utiliza este ingrediente para producir la Nutella de forma 100% sostenible, con base en la certificación de la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Ferrero Australia intervino para aclarar la cuestión y señaló que la vanillina se utiliza como aditivo alimentario sintético porque la producción de granos de vainilla no es suficiente para atender la demanda industrial. La empresa explica que la vanillina es necesaria para asegurar el sabor original del producto.

Considerado el nuevo tabaco, está presente hasta en los productos salados industrializados, puede causar tumores y metástasis. Y el azúcar es lo que no falta en la amada Nutell, cuando deberíamos reducir su consumo.

La vanillina es un ingrediente artificial, considerado por algunos como una neurotoxina a las células del cerebro, a pesar de la OCDE no la considera peligrosa para la salud. La vanillina es definida por la OCDE como un aditivo utilizado en todo el mundo y aprobada por las autoridades de seguridad alimentaria.

Existen numerosos artículos que atacan a la Nutell, no sólo con respecto al aceite de palma, sino también porque contiene ingredientes como la lecitina de soja, la vanillina y el suero de leche.

