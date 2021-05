La nueva compañía nacida de los dos gigantes invertirá fuertemente para competir con Netflix, y es otra pieza poderosa en la disputa de este mercado

El anuncio de la fusión de dos gigantes de la televisión y el cine, Warner Media y Discovery, es la última demostración del profundo impacto sísmico causado por el streaming en la industria del entretenimiento. El matrimonio entre el dueño de los canales HBO, CNN, TNT y el legendario estudio Warner Bros. con el potente productor de contenidos del mercado de la televisión de pago debería analizarse a la luz de la gran reorganización del sector impulsada por la guerra de servicios para películas, series y otros programas online. El acuerdo alberga ambas marcas bajo el mismo paraguas y es un intento de competir con Disney y Netflix, acentuando aún más la disputa en un mercado cada vez más concurrido.

En los últimos años, las dos compañías han invertido fuertemente en el sector – Warner Media, por ejemplo, gastó cifrados multimillonarios para hacer realidad HBO Max. La plataforma tiene aproximadamente 44 millones de suscriptores globales, con acceso a contenido exclusivo de todos las ramas de Warner, incluyendo parte de los lanzamientos de películas del estudio. En el otro extremo, Discovery, famoso por sus espectáculos de variedades, acumula 15 millones de suscriptores en streaming, la mayoría de ellos en Discovery+, lanzado en enero de este año con un catálogo de 10,000 horas de contenido de los canales de la red.

Los números no se acercan a amenazar a Netflix, líder absoluto con más de 200 millones de suscriptores globales, y este frente no es en vano: solo en 2021 se espera que la compañía gaste alrededor de $ 17 mil millones en contenido original, un presupuesto que no es para todos. Con Warner y Discovery unidos, las cosas cambian: según los ejecutivos de la compañía, las dos compañías invierten anualmente 20 mil millones de dólares en contenido, anteponiendo a las inversiones el nuevo peso pesado que surgió de la fusión a la vanguardia de las inversiones aunque aún no está claro cómo se verá la división entre las transmisiones, solo que HBO Max debería ser el buque insignia.

Combinando todas sus plataformas, las dos empresas ya cuentan con alrededor de 100 millones de suscriptores, lo que hace que ya el nuevo conglomerado nazca en pie de igualdad con Disney +, que cuenta con 104 millones. Bajo el mando de Zaslav, quien ha estado a la cabeza de Discovery desde 2007, la nueva compañía, aún sin nombre, tiene como objetivo llegar a 400 millones de suscriptores en todo el mundo, como reveló el CEO a CNBC. Una de las fuentes para expandir el negocio, irónicamente, proviene del viejo mercado de la televisión golpeado por la llegada del streaming: según el diario LA Times, la red de canales de las dos marcas representa el 30% de toda la audiencia de la televisión de pago estadounidense, que sigue siendo un mercado extremadamente rentable.

Utilizar los beneficios de la televisión para invertir en streaming es una propuesta que se considera inteligente para adaptarse a los nuevos tiempos sin darle la espalda al mercado tradicional, donde Discovery es fuerte. “Apoyaremos el fantástico crecimiento y lanzamiento internacional de HBO Max con la presencia global de Discovery y crearemos acciones eficientes que se pueden reinvertir en producir de más contenido de calidad para darles a los consumidores lo que quieren” explicó John Stankey, director ejecutivo de AT&T, el controlador de Warner.

Según el Financial Times, la fusión resulta en una empresa con un valor de mercado de 1 150 mil millones de dólares, detrás de solo Disney en ingresos. El proceso seguirá pasando por una evaluación, y debería completarse el 2022.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los gigantes se unen para intentar sacar a Netflix de la cima. La propia Disney, que fue comprada por FOX, anunció el lanzamiento de Stars Plus como transmisión independiente en América Latina; en otras partes del mundo, es parte de Disney +, que sigue al líder del líder de transmisión. El nuevo servicio llega el 31 de agosto, dirigido a una audiencia más adulta con un catálogo que incluye contenido deportivo de ESPN, series del universo FOX, Disney y Hulu. Según el LA Times , Amazon, dueño de Prime Video, también está en negociaciones para comprar el estudio MGM, responsable de las franquicias de James Bond, Rocky , así como un catálogo de 4.000 películas y franquicias de televisión como The Voice. Amazon Prime tiene alrededor de 200 millones de suscriptores lo que, en papel, pondría a la compañía en pie de igualdad con Netflix, pero el valor también incluye otros servicios y la compañía no revela exactamente cuántos usuarios acceden a su plataforma de video con regularidad. Según una estimación de Reuters, había 26 millones en 2018, con una base de 100 millones de usuarios; siguiendo la misma proporción, habría alrededor de 52 millones en la actualida.

Además de comprar estudios para inyectar cantidades astronómicas de dinero al mercado, este tipo de negociación aún dificulta buena parte de los materiales exclusivos, lo que dificulta la vida de los competidores. Disney, por ejemplo, recibió un duro golpe en Netflix cuando lanzó Disney + y eliminó todo su contenido de Marvel y animación del catálogo de su rival. HBO hizo lo mismo al tomar franquicias como Harry Potter y la exitosa Friends. Aunque el golpe fue grande, sobre todo para los fanáticos, Netflix no se perjudicó en el sentido económico, ya que cuenta con un catálogo alimentado mensualmente por la multimillonaria inversión en producciones exclusivas. Si depende de los últimos movimientos, debería seguir el baile de las sillas de contenido entre las transmisiones, y las plataformas y los estudios ya han entendido el mensaje: si no puedes vencerlos, únete a ellos