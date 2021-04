Platón ya dice que la opinión es un punto medio entre el conocimiento y la ignorancia, y de hecho, es intrínseco a cualquier ser humano emitir opiniones. Siempre lo hemos hecho o lo haremos, incluso en asuntos que no nos conciernen.

No importa lo que hagas, lo que digas, cómo te comportes, cómo te veas, qué decisiones tomes, todo siempre será examinado – si no incluso examinado-por otras personas.

Es la naturaleza de las masas. Comparativamente, es como una manada de leones en busca de la presa más débil. La gente hace lo mismo, siempre tratan de herir e insultar. Y nos puede golpear de una manera muy negativa, incluso haciendo que la opinión de los demás nos defina y nos ponga límites. En otras palabras, tendemos a vernos a través de los ojos de otras personas y nos acreditamos en esas versiones, pellizcando nuestra autoestima y nuestro valor.

En algún momento nos estamos juzgando a nosotros mismos por el color de nuestra piel, nuestra religión, profecía u otra cosa, y esto es demasiado doloroso y crea un sentimiento indeleble de injusticia. Incluso para los más resistentes, es difícil no desanimarse cuando otros nos lanzan opiniones intencionalmente dañinas.

Por eso es importante seguir el camino correcto. Es esencial saber ignorar y darse cuenta de que los demás solo proyectan sus propias frustraciones. Es importante crear barreras emocionales no solo por nuestra propia cordura, sino por el simple hecho de que no debemos dar a los demás el placer de insultarnos, y mucho menos permitir que su negación nos enoje o arruine nuestro día.

En la buena verdad, no importa lo que otras personas piensen de nosotros, siempre y cuando estemos interesados en vivir nuestra vida, sin dañar a nadie, y en contribuir de alguna manera a un mundo más equilibrado.

Así es como puedes minimizar el impacto de la opinión de otras personas en ti.

1. La gente siempre encontrará a alguien para hablar de sí mismos. Aceptar y dejar ir

No importa si eres alto o bajo, delgado o gordo, marrón o pálido, siempre habrá que emitir una opinión sobre ti. Pero al final del día, nada de esto importa, porque eres tú quien está viviendo tu vida y no los demás. No todos somos iguales, no tenemos las mismas habilidades, educación o talentos. Cabello contrario. Vivimos en un mundo amplio y diverso y solo las personas que están desconectadas de las vidas de los demás tienen la capacidad de vivir realmente, porque en lugar de perder el tiempo cuidando la vida de otra persona, tienen una vida propia para vivir. Así que siempre habrá aceite de oliva que tenga picante en la lengua y suelte. Lo que valoras de la opinión de los demás es lo que te impactará y estas personas no merecen tener dimensión importancia en tu vida.

2. Su valor no está definido por la validación de otros

Su autoestima no está definida por un índice de aprobación o validación de otro. Nadie conoce su historia, sus acciones, sus dificultades o el camino que usted ha recorrido hasta aquí. La gente sabe aquí que les da a conocer y la fantasía que crean con lo poco que saben. Es por eso que surgen los rumores y los de “decir-lo-dicho”. Cuanto más crezca, más atención será. Pero está evolucionando gracias a ti, así que no dejes que otros definan tu propio valor.

3. Confianza sí. Nunca complacerás a todos, así que ni siquiera te canses de intentarlo

Confía en la persona que eres. Las personas más exitosas del mundo han sido ridiculizadas y avergonzadas por la audacia de sus sueños o sus proyectos. Pero se vengaron y se convirtieron en objetivos de admiración y crítica. Tenga en cuenta que es literalmente imposible complacer a todos. No importa qué decisión tomes, alguien se molestará. Alguien tendrá una opinión sobre tu camino y sobre tus decisiones. Sé tú mismo y sé feliz.

4. Acepte la diferencia. Lo que es bueno para otra persona puede no ser bueno para ti

Somos el producto de diferentes experiencias, diferentes educaciones, diferentes valores y creencias. Pero mientras continuemos dándole a la gente el poder de afectarnos negativamente, continuarán juzgándonos. Ignoren esta negación y estos intentos desesperados de llamar la atención sobre sí mismos. Persiga sus sueños y tome sus decisiones basadas en lo que es bueno para usted, no en lo que es bueno para los demás.

5-Capacere a ti mismo emocionalmente

Parece que lo que tolera es lo que obtendrá. Si no puede permitirse el lujo de lidiar con ciertas situaciones, busque ayuda profesional para crear planes de manejo emocional adaptados a sus necesidades. Trabajo tu autoestima y autoconcepto con aquellos que tienen una formación especializada, estando seguros de que te empoderarás y serás libre para vivir tu propia vida sin culpa y sin miedo a la felicidad y el éxito. ¡Porque lo merece!