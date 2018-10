¿Por qué es divertido estar asustado?



John Carpenterís icónica película de terror “Halloween” celebra su 40 aniversario este año. Pocas películas de terror que han logrado similar notoriedad, supuso un punto de inflexión en el flujo constante de slasher flicks que siguió.

El Público acudió a las salas de cine para presenciar el aparentemente aleatoria de los asesinatos y el caos de un hombre enmascarado llevado a un pequeño suburbio de la ciudad, recordándoles que el piquete de cercas y jardines bien cuidados no puede protegernos de lo injusto, de lo desconocido o la incertidumbre de que a todos nos espera en la vida y en la muerte. La película no ofrece justicia a las víctimas en la final, no es el reequilibrio del bien y del mal.

entonces, ¿por Qué iba alguien a querer gastar su tiempo y dinero para ver este macabro escenario llenos de deprimente recordatorios de justo de lo injusto y de miedo que nuestro mundo puede ser?

Ión pasó los últimos 10 años investigando sólo esta pregunta, la búsqueda de la típica respuesta de “Porque me gusta! y es divertido!” increíblemente insatisfactorio.

Ión de larga se ha convencido de allí a la “natural” adrenalina que muchos describen – y, de hecho, el cuerpo es como recibiese una patada al “ir” de modo que cuando usted está asustado o con miedo, amplifica no sólo la adrenalina, y una multitud de productos químicos que aseguran de que su cuerpo es alimentado y listo para responder.

Es algo “de lucha o de vuelo” esta respuesta a la amenaza ha ayudado a mantener a seres humanos vivos durante milenios.

Es Que aún no hay coo explicar por qué la gente querría intencionalmente asustarse a ellos mismos, sin embargo. Como sociólogo, Ión no dejaba de preguntar “Pero, ¿por qué?”

Después de dos años de recopilación de datos en una atracción embrujada con mi colega Greg Siegle, neurocientífico cognitivo de la Universidad de Pittsburgh, león encontró los beneficios de la emoción y escalofríos puede ir más allá de los naturales de alta.

El Estudio de miedo en una terrible atracción

Para capturar en tiempo real, lo que hace que el miedo tenga diversión, lo que motiva a las personas a pagar para tener miedo y salir desde su piel y lo que la experiencia cuando se relacionan con este material, se necesita recopilar datos en el campo.

En este caso, el significado el establecimiento de un laboratorio móvil en el sótano de un extremo encantado de atracción en las afueras de Pittsburgh, Pennsylvania.

Esto sólo para adultos con extrema atracción fue más allá de la típica sorprendente luces y sonidos y personajes animados que se encuentran en un ambiente familiar de la casa encantada. En el transcurso de aproximadamente 35 minutos, los visitantes experimentaron una serie de intensos escenarios donde, además de la inquietante de personajes y efectos especiales, que fueron tocados por los actores, contenidos y expuestos a la electricidad. No era para los débiles de corazón.

Para nuestro estudio, hemos contratado a 262 huéspedes que ya había comprado los boletos. Antes de entrar a la atracción, cada tiene que completar una encuesta acerca de sus expectativas y cómo se sentían. Hemos tenido que responder a preguntas sobre cómo se sienten una vez que había pasado a través de la atracción.

también utilizamos el móvil tecnología EEG para comparar los 100 participante sí tienen actividad cerebral mientras se sentaban a través de 15 minutos de varios cognitivo y emocional de tareas antes y después de la atracción.

los Huéspedes informaron significativamente muy superior al estado de ánimo y de sentirse menos ansiosos y cansados, directamente después de su viaje a través de la atracción embrujada. El más aterrador es mejor mejor: Sentirse feliz después de esto estaba relacionado con la calificación de la experiencia como muy intenso y aterrador. Este conjunto de voluntarios también se informó de la sensación de que ellos sintieron desafió a sus temores personales y aprendieron acerca de sí mismos.

El Análisis de los datos del EEG reveló la disminución generalizada de la reactividad del cerebro de antes a después de que entre aquellos cuyo estado de ánimo mejora. En otras palabras, muy intenso y aterrador en actividades – al menos en un entorno controlado como esta embrujada atracción – “cerrar” el cerebro a un punto, y que a su vez se relaciona con sentirse mejor. Los estudios de los que practican la meditación en la atención plena ha hecho una observación similar.

Salir más fuerte en el otro lado

En Conjunto, nuestros resultados sugieren que estar a través de una encantada atracción proporciona ganancias similares a elegir a correr una carrera de 5K o afrontar una difícil escalada de la pared. Allí y se da una sensación de incertidumbre, como el esfuerzo físico, un reto para empujarte a ti mismo – y, finalmente, cuando logra esto está hecho y terminado.

la Diversión de miedo y experiencias podrían servir como un en el momento de la recalibración de lo que se registra como estresante e incluso proporcionar una especie de inyección de confianza.

Después de ver una película de terror o de ir a través de una atracción embrujada, tal vez todo lo demás parece que no es gran cosa en comparación.

Usted entenderá racionalmente que los actores en una casa encantada parecen reales, pero al suspender su incredulidad y permitirse a ti mismo para sumergirse en la experiencia, el miedo, que sin duda puede sentirse es real, así como la satisfacción y la sensación de logro cuando se hacen.

Como he experimentado yo mismo después de todo tipo de miedo las aventuras en el Japón, Colombia y en todas partes de los Estados UNIDOS, frente a una horda de zombies en realidad puede hacer que usted se sienta bastante invencible.

Películas como “Halloween” permiten a la gente a hacer frente a los grandes, y existenciales miedos que todos tenemos, como por qué las cosas malas le suceden sin razón, a través de la carcasa protectora de entretenimiento.

La elección de hacer la diversión, y actividades de miedo también pueden servir como una forma de practicar el miedo, la creación de un mayor auto-conocimiento y la capacidad de resistencia, similar a la de rudo juego. con la oportunidad de involucrarse con el miedo en sus propios términos, en los entornos en donde se puede empujar sus límites, de forma segura.

Debido a que usted y sabe que no en un peligro real, y por lo tanto no se ocupada de la supervivencia, usted puede elegir para observar sus reacciones y cómo cambia su cuerpo, adquiriendo un mayor conocimiento de ti mismo.



¿Qué se necesita para estar seguro de sentir miedo?

Si bien hay un sin número de diferencias en la naturaleza, el contenido, la intensidad y la calidad general de este tipo de atracciones, películas de terror y otras formas de miedo de entretenimiento, todos ellos comparten algunos componentes críticos que ayudan a allanar el camino para disfrutar de un momento de miedo.

En Primer lugar, usted tiene que tomar la decisión de involucrarse en – no arrastrar a su mejor amigo con usted a menos que este también juntos. Pero intenta reunir a algunos de los amigos cuando usted y este listo. Cuando participa en actividades con otras personas, aunque sólo sea viendo una película, su propia emoción de la experiencia se intensifica. Haciendo intenso, excitante y emocionante cosas juntos pueden hacer esto más divertido y ayuda a crear gratificante de los lazos sociales. Las emociones pueden ser contagiosa, por lo que cuando ves a tu amigo gritan y ríen, usted puede sentirse obligado a hacer lo mismo.

No importa los beneficios potenciales, las películas de terror y de miedo de entretenimiento no son para todos, y que debemos saberlo OK. Mientras que la lucha-o-huida es universal, existen importantes diferencias entre los individuos – por ejemplo, en expresiones genéticas, el medio ambiente y de la historia personal – lo que ayuda a explicar por qué algunos detestan y a otros les encanta la emoción y escalofríos.

Independientemente de su gusto (o disgusto) de todas las cosas de terror o de emoción, una aventurera y curiosa mentalidad puede beneficiar a todos. Después de todo, somos los descendientes de aquellos que fueron aventureros y curiosos, lo suficiente para explorar lo nuevo y novedoso, pero también rápido y lo suficientemente inteligente como para luchar o correr al peligro cuando apareció. Este Halloween, tal vez sea para desafiarse a sí mismo , al menos, una divertida experiencia atemorizante y se preparan para dar rienda suelta a su superhéroe interior.