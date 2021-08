¿Por qué Bill Gates cree que este es el libro que todo el mundo debería leer?

La década dorada para la humanidad, la importancia de su sudor para la evolución y cómo el vino puede ser un parámetro para un cambio en la sociedad y otros hechos en la nueva declaración de lectura de Bill Gates.

Bill Gates es conocido más allá de su trayectoria empresarial como un ávido lector. En su más reciente recomendación de lectura, publicada en su blog personal, Gates Notes el martes, 3, el multimillonario expone interesantes capítulos del libro Numbers Don’t Lie: 71 Things You Need to Know About the World (Numbers Don’t Lie: 71 Things You Need to Know About the World; Not Yet Released in Brazil) y aún así hace un llamamiento para que su audiencia conozca realmente el título.

Vaclav Smil, autor de la obra, es citado por Gates como uno de sus “autores favoritos”. Aunque el multimillonario confiesa que no suele recomendar las obras de Smil, porque a veces las consideran “demasiado detalladas u oscuras para el público en general”, esta vez el autor pensó en un libro más accesible y didáctico.

“Es por eso que me emocioné cuando Vaclav lanzó su libro más accesible hasta ahora. Numbers Don’t Lie: 71 Things You Need to Know About the World ,lanzado el otoño pasado [primavera en el hemisferio sur], toma todo lo que hace que su escritura sea excelente y lo resume en un formato fácil de leer. Recomiendo descaradamente este libro a cualquiera que adore aprender”, escribe Gates en su blog.

El formato del libro en realidad parece bastante accesible, según el breve resumen realizado por el multimillonario: 71 hechos, como se indica en el título, en capítulos separados de algunas páginas buenas cada uno. Según la propia descripción del libro, los hechos narrados por Smil prometen contar el mundo, a través de la ciencia, los datos históricos y las estadísticas.

En su canal de YouTube, Gates hizo una revisión rápida del libro y emitió algunas de las buenas historias que Vaclav trae, hablando desde la necesidad de baterías cada vez mayores hasta la importancia vital del sudor para el desarrollo de la especie humana.

Ya en la publicación en su blog, refuerza la recomendación del libro explicando brevemente tres capítulos que le parece “especialmente curiosos”.

1. “Debemos agradecer a las glándulas sudoríparas por nuestros grandes cerebros”

Para Gates, la próxima vez que estemos sudando en un día muy caluroso, deberíamos dar las gracias. En este capítulo, Smil analiza la relación entre nuestras glándulas sudoríparas, responsables de la producción de sudor, y la importancia de esta parte de nuestro cuerpo y toda la capacidad de enfriamiento del cuerpo para el desarrollo humano en sí.

“En la carrera de la vida, los humanos no somos ni los más rápidos ni los más eficientes. Pero gracias a nuestra capacidad de sudar, somos sin duda los más persistentes”, escribe Smil en su libro.

Parece confuso pero, más sucintamente, Gates trata de explicarlo: con el desarrollo de este complejo mecanismo de enfriamiento del cuerpo, nuestros antepasados tuvieron una mayor resistencia a cazar las ánimas para alimentarse, lo que les permitió consumir ricas fuentes de proteínas, el combustible perfecto para el desarrollo de nuestro cerebro.

2. “Los franceses están bebiendo mucho menos vino de lo que solían”

“La viticultura, el consumo de vino y las exportaciones de vino se han establecido durante mucho tiempo como uno de los principales firmantes de la identidad nacional en Francia“, escribe Vaclav. En 1926, el francés promedio bebió unos 136 litros de vino. Pero en 2020, ese número se redujo a solo 40 litros.

Con el consumo de vino por parte de los franceses en menos de un tercio de lo que solía ser hace un siglo, Gates ve esto como una señal importante de los cambios en curso en la sociedad, y plantea preguntas importantes sobre las razones concretas que pueden estar causando esta disminución en el consumo.

“Mientras que los jóvenes franceses beben menos alcohol en general, el consumo de agua mineral se ha duplicado desde 1990. ¿Significa esto que los franceses están cada vez más preocupados por la salud? ¿Era la vida tan sombría en la década de 1920 que la gente tenía que beber? ¿La gente ha reemplazado el consumo de vino por otros entretenimientos, como ver la televisión o navegar por la web?”, se pregunta el multimillonario.

“Me encanta cómo te obliga a pensar las historias detrás de una simple estadística”, agrega Gates.

3. La década de 1880 puede haber sido la más importante en términos de consecuencias para la humanidad en la historia

En su libro, Vaclav argumenta que la década de 1880 fue la más relevante para el sentido tecnológico y de desarrollo para la humanidad en la historia de nuestra especie. Gates, que tiene una fuerte conexión (e importancia) con el auge tecnológico desde la década de 1980, coincide en que las ideas traídas por el autor en este capítulo son geniales.

Fue la década en la que se produjo el descubrimiento de la electricidad y el motor de combustión interna -junto con innovaciones un poco menos importantes, pero aún así tan importantes para hoy en día, como el bolígrafo, la bicicleta moderna y Coca-Cola-, estos son solo algunos de los ejemplos citados por el autor. Gates hizo que este capítulo estuviera disponible de forma gratuita en su entrada de blog.

“Vaclav cree que el progreso viene a pasos agigantados, no en un flujo constante. La humanidad pasará por largos períodos en los que todo seguirá igual, y entonces aparecerá un nuevo invento que desencadena un rápido período de cambio”, reflexiona en su texto.

Este autor encuentra tanta alegría y fascinación en mirar hacia atrás como cualquier otra persona. Dado que tiendo a ser optimista sobre la tecnología – tal vez incluso muy optimista a veces – aprecio cómo su escepticismo natural sobre la innovación futura mantiene mi perspectiva realista”, concluye el autor en su blog.

Bill Gates también ha recomendado una gran lista de libros para este semestre y tiene buenos consejos sobre cómo mejorar la técnica de lectura.

El autor y la obra

Vaclav Smil es un autor checo-canadiense y profesor universitario. Citado como uno de los autores favoritos de Bill Gates, ha escrito más de cuarenta libros sobre temas como la energía, el medio ambiente y el cambio demográfico, y otros temas de política pública.

El libro indicado por el multimillonario “Numbers Don’t Lie: 71 Things You Need to Know About the World” tiene 362 páginas