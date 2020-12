Up Next

“Para erradicar todas las formas de poliomielitis, los países tienen que mejorar las campañas habituales y suplementarias de vacunación para garantizar que lleguen a los niños suficientes para fortalecer suficientemente la inmunidad de la población, para que el virus ya no pueda sobrevivir”, afirmó.

Ricardo Rüttimann, de una organización no gubernamental norteamericana dedicada a combatir enfermedades en países pobres, dijo que los resultados muestran que la vacuna es “segura, bien tolerada y genera inmunidad en los niños”.

En la mayoría de los países más ricos, la vacuna es intravenosa y utiliza virus inactivos que no causa enfermedades, pero no garantiza la inmunidad intestinal.

“Potencialmente, millones de personas no tienen inmunidad al virus que se deriva de la vacuna, que surge cuando el virus vivo debilitado presente en las vacunas orales cambia y recupera la capacidad de infectar, provocar enfermedad y diseminarse en comunidades con bajas tasas de vacunación”, afirmó el autor principal del estudio sobre las pruebas en adultos, Pierre Van Damme, de la Universidad belga de Amberes.

