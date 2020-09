La madre de la niña de 12 años afirmó que su hija tenía moretones después del incidente y que no quería hablar de ello ni ver las imágenes.

Hay que señalar que la niña no participaba en la protesta. Había salido de casa, en compañía de su hermano, para comprar pinturas para las clases de artes visuales, explicó su madre a radio RTHK.

La madre de la niña dice que esta no quiere hablar del incidente con la policía antidisturbios o ver las imágenes. Fue multada por violar la prohibición de aglomeraciones de más de dos personas. El niño había ido a comprar pinturas para clases de artes visuales.

By