Naomi Campbell estuvo presente en el London Fashion Week, y esta edición fue especialmente marcada por un look algo controvertido. Eso es porque la modelo llevaba un largo vestido blanco que presentaba un agujero que simulaba un disparo.

Con ello se ha visto destrozada en las redes sociales por haber ofendido a víctimas de masacres.

Informa El Daily Mail que varias asociaciones que apoyan a las víctimas se han pronunciado, dando cuenta de su rebelión.

“Esto es un insulto a cada persona cuyo hijo fue asesinado en el Reino Unido. Odio cuando las celebridades piensan que es genial darle glamour al crimen armado, es asqueroso”, dijo Lucy Cope, fundadora de Mothers Against Guns.

También Gill Marshall-Andrews, Jefe de la red de control de Armas, dice que es una elección “deplorable”: “obviamente Naomi está un poco vieja y quiere publicidad. Por supuesto, es deplorable y un insulto a todos aquellos que se han visto afectados por la violencia armada, pero de alguna manera siento pena por ella”.

Revisa el look en cuestión abajo.

Thank you #Mowalola for this incredible dress. 🙏🏾 @Fashion4Relief #FashionForRelief pic.twitter.com/sTkNB9lDpY

Naomi Campbell Makes Bold Political Statement with ‘Bullet Hole’ Dress at her Fashion For Relief Show in London https://t.co/5e2BcIZQo0 pic.twitter.com/xtsU1Ve2lL

— Noble Igwe (@Nobsdaslushhkid) September 18, 2019