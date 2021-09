Pleito en el corral de Perú Libre, Cerrón ataca a Torres

¡Se acabó el “ajinomoto”, hace rato que están midiendo fuerza, “Sombrero Luminoso” no sabe como romper el servinacuy con Vladimir Cerrón!

Deslinde, titular del Ministerio de Justicia pidió al fundador de Perú Libre, en declaraciones periodísticas: Tu influencia es dañina. “No te metas en el Gobierno, métete en los asuntos de tu partido”. Vladimir Cerrón, al toque señaló que Torres es propulsor de la división entre Perú Libre y el Gobierno. Mientras un sector de la bancada oficialista criticó las declaraciones de Aníbal Torres, posición que no comparten sus colegas del bloque magisterial.

¿Esta discordia por el poder queda plasmado con el enfrentamiento entre el ministro de Justicia y el secretario general de Perú Libre? El último domingo por la noche, en una entrevista con Canal N, Torres criticó al exgobernador regional de Junín, sentenciado por negociación incompatible, y le exigió que no se meta en los asuntos del Gobierno.

“Para mí, Vladimir Cerrón sí es una influencia dañina para el Gobierno, porque nadie puede tomar decisiones ahí, si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quiénes gobiernan. No pueden estar ahí personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo.

Estas afirmaciones generaron un remezón en la cúpula cerronista que, inmediatamente, elaboraron un pronunciamiento a nombre de la bancada —es decir, de todos los congresistas de Perú Libre—a la 1:09 de la mañana del lunes 13, la bancada publicó el comunicado en su cuenta de Twitter. “El ministro invitado Aníbal Torres ha emitido opiniones contrarias al partido, sus dirigentes y militantes, lo que consideramos inaceptable de alguien que se ha sumado para aportar y no dividir”, decía el oficio con tono de protesta.

“El partido no ha cuestionado su labor como ministro, se le ha brindado la oportunidad para que desempeñe sus buenos oficios en la cartera, por lo que exigimos respeto a todo nivel”, agregó el documento.

Esta relación hace rato se ha roto, el sábado 21 de agosto, recordemos, se dio un impase entre ambos en la vivienda del ministro Torres, en presencia del presidente Pedro Castillo, el premier Guido Bellido y el abogado Francisco Eguiguren. Castillo había adelantado que prescindiría del premier Bellido. La propuesta fue apoyada por Torres y Eguiguren. Esto generó una discusión con Cerrón, quien defendió a su alfil Bellido. Como sabemos, terminó con la marcha atrás del presidente y la permanencia de “Paco Yunque” en el gabinete, pese a sus investigaciones y denuncias en contra.

La bancada oficialista, sacó un comunicado contra Torres que no fue coordinado con los profesores- congresistas que confían en las acciones del titular del Minjus para realizar los cambios necesarios y urgentes”. Con ello, se destapó que el otro bloque del partido, el conformado por los congresistas, maestros y dirigentes de la Fenate Perú, que son muy cercanos al presidente Castillo, no habían suscrito el pronunciamiento.

A fin de cuentas, lo que está en disputa es la cima del poder, nada más ni nada menos, no es un pleito entre perro, pericote y gato, ES EL PODER Y NO SOLTARLO. Pero esto no puede valorarlo quien está decidido a poner en riesgo todo por la obsesión en su proyecto personal. Y eso, parece ser solo el principio… allá los cojudos que creyeron y votaron por el candidato del “sombrero luminoso”.