Pleito de callejón en el gabinete de “Puka” Bellido

¡Este es un gobierno de izquierda si a Maurtua no le gusta que se vaya!

Mientras el presidente Castillo, sigue con su oratoria barata en el foro internacional de la OEA, haciéndonos pasar vergüenza, aquí el el Premier Guido Bellido, desmiente a vicecanciller y afirma que Pedro Castillo se reunió con Nicolás Maduro. A su retorno, “Sombrero Luminoso” debe aclarar si la reunión con Nicolás Maduro fue protocolar o casual?

¡No lo pueden negar, hay una crisis de los mil diablos, la gobernabilidad no fluye! El jefe del Gabinete Ministerial recordó que así como Maúrtua de la Romaña, los demás ministros deberán estar “en sintonía con el programa de Gobierno, con los compromisos de campaña y también con la orientación que tiene este Ejecutivo. Para nadie es un secreto que este es un Gobierno de izquierda!

Todo parece indicar que le han hecho la camita al quechuahablante “Puka” Bellido, fabricante de contiendas, por la constantemente muestra de despropósito, prepotencia y falta absoluta de liderazgo y respeto, como Jefe del Gabinete Ministerial, es el peor de la historia del Perú. Lo inmediato es retirarlo del cargo, antes que el Congreso lo interpele, por desautorizar al vicecanciller e incite a la renuncia del canciller Óscar Maúrtua, que se encuentra de viaje con el presidente Castillo, en los EE.UU.

Puka Bellido, sabe que él no puede corregir en nada al canciller Óscar Maúrtua, que depende directamente del presidente de la República, pero quiere hacer sentir su voz, de tonto no tiene nada. ¿Sabe qué no puede meterse, ni ordenar, ni corregir, ni pedir renuncias de otros ministros? De acuerdo a la Constitución, puede recomendar o proponer a ministros, pero no puede destituirlos. “El primer ministro en el Perú no es jefe de Gobierno. ¿Qué el cargo se lo debe a Vladimir Cerrón y está allí simplemente como su vocero? ¡Como si fuera poco, su oficina es un cajón de sastre; todas las oficinas que no quieren ser parte de un sector las mandan a la PCM?

UNA DESAUTORIZACION MÁS:

Todo empezó como jugando, a través de su cuenta en Twitter, el primer ministro Guido Bellido indicó que en la reunión se abordó una solución a la crisis migratoria venezolana y afirmó que si al canciller Óscar Maúrtua o a su vicecanciller no les gusta, “tienen las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social.

Al toque sale el titular del Mininter, Juan Carrasco Millones, asegurando que los titulares de las diferentes carteras están con el canciller Óscar Maúrtua, tras las afirmaciones del jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, contra el diplomático por la posición del Perú sobre Venezuela?

En declaraciones a los periodistas, recordó que el titular de Relaciones Exteriores es quien se encarga de la política exterior y que el presidente Pedro Castillo será quien determine la situación de los ministros.

AGARRA ESA FLOR:

“Nosotros estamos designados por el presidente de la República, será él quien determine cualquier situación, cualquier tipo de opinión. Respetamos la opinión de cualquier ministro, en el Consejo de Ministros hay democracia”.

“Nosotros respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores, que en este caso es el canciller Maúrtua. Estamos nosotros en esa línea. Nosotros estamos con el canciller Maúrtua”.

CONFIRMADO:

El notario Ciro Gálvez, ministro de Cultura, sobre Guido Bellido y canciller: “Creo que si hay discrepancias entre un ministro y el ministro de Relaciones Exteriores, es como en toda familia, habrá opiniones diferentes. Confiamos en que conversarán y llegarán a un acuerdo beneficioso para el país y para la comunidad internacional. Venezuela es un “estado soberano” y remarcó que en el Consejo de Ministros, “como en toda familia”, existen “opiniones diferentes”.

Tantas puyas, dimes y diretes, cuando en realidad el Perú nunca rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela. Estas relaciones se han mantenido durante las administraciones pasadas y se encuentran actualmente al nivel consular, para que la grita???

Tremendo papalón internacional en plena gira de “sombrero luminoso” por los Estados Unidos y la ONU, por las relaciones con Venezuela de Maduro, del desestabilizador y entrometido “Puka” Bellido, que ofende a la Cancillería a a sus funcionarios: El 5 de enero del presente año, el Grupo de Lima aprobó NO RECONOCER al gobierno de Nicolás Maduro, al existir cuestionamientos por su proceso de reelección.

¿QUE GARANTIAS PUEDEN DAR A LOS INVERSIONISTAS CON ESTOS ESCANDALOS?