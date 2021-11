¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

PlayStation Black Friday: Con grandes descuentos, promociones y ofertas, este es el consejo para agarrar los mejores juegos del año hasta el 29 de noviembre.

Un año más, otro Black Friday de PlayStation, lleno de ofertas y promociones en las tiendas y en PS Store. Este último año en particular ha sido fértil en grandes títulos, con la PS5 finalmente lanzándose seriamente en grandes juegos y con la PS4 mostrando que todavía tiene mucho que dar. De lo que queda del otoño, y para el próximo invierno, no hay nada que se sienta más como pasar los días de frío y lluvia en el cálido sofá jugando los mejores juegos del año. ¿Y no se siente realmente así, con la última cosecha de grandes títulos?

Del 19 al 29 de noviembre, lo que no falta es la oferta de descuentos y promociones en big games. Destacamos algunos de nuestros favoritos:

Ghost Of Tsushima: Director’s Cut (PS4 y PS5)

¿Recuerdas la primera vez que se anunció este título? Ghost Of Tsushima fue la promesa de un gran juego y estuvo años en desarrollo: el último juego de samurai de mundo abierto en consolas Sony para reinar sobre todos los demás en el género. Cuando finalmente llegó a nosotros, cumplió todo lo que había prometido, con un mundo vasto e inmersivo y una gran libertad de juego de roles y exploración, lleno de acción a través del medio. Sin embargo, tenía un corte de director, con el derecho a la expansión de Iki Island, un capítulo sin precedentes en la historia de Jin Sakai y también un modo cooperativo en línea para hasta tres jugadores, llamado Legends.

Este PlayStation Black Friday, Ghost Of Tsushima Director’s Cut solo cuesta € 49.69 (PS4) y €59.99 (PS5) en PlayStation Store y €49.99 (PS4) y €59.99 (PS5) en la tienda.

En la PS5, tiene resolución 4K y 60 fps (fotogramas por segundo)-para esa experiencia gráfica y de juego sin igual-Audio 3D, retroalimentación háptica de doble sentido y, también, sincronización de los labios de los personajes en doblaje portugués. La opinión es unánime: con este descuento, la mejor y más completa versión de esta obra maestra es una necesidad.

The Last of Us Parte II

La secuela de uno de los mejores juegos de la década, no es un juego fácil. Está lleno de decisiones difíciles, tiene una historia exigente y trata temas con los que muchos de nosotros nunca querríamos vivir. ¿Cómo hacemos algo que sabemos que está mal por un bien mayor? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos lleva a querer sobrevivir, y dónde encontraremos la línea invisible entre la bondad y la maldad?

The Last Of Us Part II es un juego tan bueno, o más bien, que su predecesor: un gran juego en toda regla y otro título excepcional de Naughty Dog. Este Black Friday cuesta 19,99€, en PlayStation Store y en tiendas. Si aún no lo has jugado, no hay mucho que decir aparte de lo obvio: es hora de probarlo.

Retorno (exclusivo para PS5)

Ofrece muy bien lo que promete hacer: terror espacial con una excelente atmósfera y un juego fluido y desafiante. Exclusivo para PS5, el juego ha sido bien recibido, tanto por fans como por críticos, ávidos de un género de juegos tan escaso que, cuando se hace bien, es capaz de proporcionar experiencias de juego sin igual.

Returnal está más que bien hecho: es uno de los primeros títulos exclusivos de PS5 que pueden estar orgullosos de enarbolar la bandera de la nueva generación de juegos. El Viernes Negro se puede recoger en 59,99€, en la tienda o en PlayStation Store.

Ratchet & Clank: a dimension apart y Marvel’s Spider Man: Miles Morales

Para ti o para los más pequeños, estos dos nuevos títulos combinan elementos de plataforma, exploración en mundo abierto (Spider Man: Miles Morales, €40.19 en PS Store y €39.99 en tiendas, para PS4 y PS5, en este Black Friday) y niveles enormes (Ratchet & Clank, €59.99 en PS Store y en store, para PS5 en este Black Friday), con mucho que descubrir, trofeos que conquistar, toneladas de contenido y horas interminables de diversión, tanto para adultos como para Nuevos.

PlayStation Hits? Hit me up!

En el estado de ánimo para tocar los clásicos de nuevo? ¿Quieres experimentar grandes juegos que han definido generaciones enteras de jugadores? ¿Tienes 9,99€ en la cartera de fondos de PS Store y no sabes dónde gastarlos?

El sello de PlayStation Hits añade esos grandes juegos de todos los tiempos, por lo que no tienes que pensar demasiado si quieres pasar días y días de diversión garantizada. Juegos como God of War, Horizon Zero Dawn y Gran Turismo Sport están disponibles este Black Friday en tiendas y en PlayStation Store a 9,99€ cada uno.