Sony ha confirmado que los jugadores de PlayStation 5 tendrán acceso a prácticamente todos los principales servicios de transmisión, directamente desde la consola, a través de aplicaciones dedicadas.

La compañía confirmó en una publicación de PlayStation Blog que PlayStation 5 tendrá aplicaciones de Netflix, Disney+, Apple TV, Spotify, YouTube y Twitch. En el caso de estas dos últimas plataformas, los jugadores también tendrán la capacidad de transmitir los juegos a sus seguidores.

PlayStation 5 tendrá estas apps preinstaladas el primer día, en la nueva pestaña Media dedicada a contenido que no sea de videojuegos. La consola de Nueva Generación de Sony llega al mercado portugués el 19 de noviembre.

#PS5 will have a suite of entertainment apps available at launch, including YouTube, Netflix, Apple TV, Disney+, and more: https://t.co/TLbYtFFr6m pic.twitter.com/0tk4V5SIDm

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) October 23, 2020