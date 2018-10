PlayStation ha confirmado que los jugadores podrán finalmente cambiar el ID de su cuenta de PSN.

En una primera fase, la Sony va a seleccionar algunos de los usuarios para probar la nueva funcionalidad, siendo que esta estará accesible a todos los jugadores, en algún lugar, durante el inicio del año 2019.

Durante estas pruebas, los jugadores podrán cambiar el ID en línea las veces que quieran. Sin embargo, cuando el servicio esté funcionando al 100 por ciento, la primera modificación será gratuita, con las siguientes costarán €9,99. Los suscriptores de PS Plus tendrán que dedicar menos dinero, con cada una de las enmiendas a costar €4,99.

La funcionalidad estará presente en el menú de ajustes de tu PS4 o a través de tu página de Perfil. Al modificares tu ID online, tendrás la opción de mostrar tu ID antiguo o el nuevo, para que tus amigos puedan reconocerte. Cuando elijas el que el ID que quieres mostrar, no podrás ajustar después del proceso de cambio está finalizado.

Por fin, esta será compatible con todos los juegos de PlayStation 4 que fueron originalmente lanzado tras el día 1 de abril de 2018 y con la mayoría de los títulos más jugados que llegaron antes de dicha fecha.

Sony advierte que no todos los juegos o apps de la PS4, PS3 y PS Vita son compatibles con esta modificación de la ID en línea, y muchos de los usuarios pueden encontrar algunos problemas y errores en ciertos juegos.

It's official: the ability to change your PSN Online ID is coming. Here are the first details: https://t.co/dSBprNkjDZ Testing with select users starts soon, full rollout planned for early 2019 pic.twitter.com/4eM4lkNo9y

— PlayStation (@PlayStation) October 10, 2018