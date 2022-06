PLATAFORMAS de STREAMING para GANAR DINERO> TOP

By

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: A estas alturas, todos somos muy conscientes de que las artes son una de las industrias más afectadas por las consecuencias de la pandemia de Covid-19. Millones de músicos no han podido hacer giras o conciertos, y los artistas han visto reducidos sus ingresos.

Pero perder una cosa ha significado ganar otra: ¡tiempo! Los músicos de repente tienen mucho tiempo libre. Solo hay un número limitado de noches que puede pasar dando una serenata a sus vecinos desde su azotea, y muchos músicos están transmitiendo en vivo. Esto los mantiene ocupados y puede generar algunos ingresos adicionales.

¿Qué Es La Transmisión En Vivo?

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: La transmisión en vivo es la transmisión de una actuación o presentación a través de Internet a través de video en vivo. Se diferencia del vídeo pregrabado en que no se puede editar. Es en vivo, en tiempo real y sin censura. Una característica clave de la transmisión en vivo es la presencia de una sala de chat o chat en vivo que permite a los artistas interactuar directamente con su audiencia durante la transmisión.

¿Por Qué Es Importante Monetizar Las Transmisiones En Vivo? ​

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Si desea diversificar sus flujos de ingresos, monetizar sus transmisiones en vivo es otra cuerda en su arco. Por suerte, es relativamente fácil! No tienes que viajar a ningún lado ni tratar con roadies o ingenieros de sonido. ¡Puedes llegar a una audiencia global sin moverte de tu silla! Son solo tú y tus fans en un ambiente íntimo, y la gente lo aprecia. Puede actuar en sus propios términos y de acuerdo con su horario.

Si te mantienes en ello, te mantienes constante, juegas mucho y eres genuino en tu interacción con los fanáticos, el dinero vendrá. Puede que no sea inmediato, pero llegará. Sin duda es mejor que sentarse en su salón jugando con el gato noche tras noche!

¿Puedes Ganar Dinero Con La Transmisión En Vivo De YouTube?

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Sí, puedes. Sin embargo, con YouTube, hay una advertencia. No es fácil, y probablemente no sea inmediato. Para ganar dinero con AdSense y Super Chat, debe monetizar su canal. Super Chat es una propina electrónica que tus fans pueden donarte durante tu transmisión en vivo.

Para monetizar tu canal, necesitas al menos 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. También debe configurar y vincular una cuenta de AdSense a su canal de YouTube.

Si ya tiene un canal monetizado, es posible que ya esté recibiendo ingresos de AdSense por sus videos, y también lo hará por sus transmisiones en vivo. También puede habilitar Super Chat (si vive en un país donde se admite Super Chat) y puede recibir las donaciones de Super Chat que realicen sus fans durante su transmisión junto con sus ingresos de AdSense.

Cómo Ganar Dinero Con La Transmisión En Vivo De Facebook

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: En los últimos años, todos hemos visto el alcance orgánico de nuestras publicaciones de Facebook desde las páginas de fans que se adentran en los oscuros recovecos de la tierra. Actualmente, solo alrededor del 4% de las personas a las que les gusta tu página de fans de Facebook ven tus publicaciones.

Instagram Facebook Facebook está impulsando las transmisiones en vivo y de video (consulte los cambios recientes de Facebook, Instagram y WhatsApp con respecto a las transmisiones en vivo). ¿Quizás Mark Zuckerberg quiere derribar a YouTube y Periscope de sus perchas?

Al igual que YouTube, puedes monetizar tu página de fans de Facebook para anuncios de vídeo. La diferencia es que con Facebook, los anuncios aparecen en el medio de su video, mientras que con Youtube, aparecen al principio (a menos que su video sea muy largo). Puede solicitar esta función a Facebook, pero el criterio es difícil. Debes tener más de 10,000 seguidores y 30,000 visitas en tus videos publicados en los últimos 2 meses.

Si quieres empezar a ganar dinero con tus transmisiones en vivo de Facebook, lo más fácil es poner un frasco de propinas virtual en la descripción y en el primer comentario. Puede crear un tarro de propinas virtual en PayPal creando un www.paypal.me link. Si optas por la opción de tarro de propinas virtual, asegúrate de contárselo a tu audiencia. No seas tímido!

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Voy a discutir varias otras plataformas que puede usar para comenzar a ganar dinero con la transmisión de inmediato. Para algunos de estos, solo necesitará un teléfono móvil y una conexión a Internet, y para algunos, necesitará una computadora y al menos un micrófono USB.

Puede comenzar a transmitir en estas plataformas incluso si aún no tiene seguidores en las redes sociales. Probablemente sea mejor seleccionar una plataforma y probarla. Si te gusta, comienza a construir seguidores en esa plataforma antes de probar cualquier otra plataforma. De todos modos, le llevará un tiempo ponerse al día y estar totalmente relajado con la transmisión en vivo.

Tenga en cuenta que la siguiente lista no es exhaustiva. Solo voy a discutir algunas de las aplicaciones o plataformas que pueden ayudarlo a comenzar.

Periscope

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Periscope es una aplicación de transmisión en vivo dedicada optimizada para funcionar directamente desde su teléfono. Tiene todo el poder de Twitter detrás de él desde que Twitter adquirió Periscope incluso antes de su lanzamiento en 2015. Simplemente descargue la aplicación de la app Store, inicie sesión con su cuenta de Facebook, Twitter o Google, permita que la aplicación use su micrófono, cámara y ubicación, equilibre su teléfono contra la pared y presione «Go live».

Una vez que haya comenzado su transmisión, puede tocar dos veces en la parte superior de la pantalla para girar la cámara y que su audiencia pueda verlo a usted y no a la pared.

Puntos de Periscopio

Aquí hay un par de consejos para su primera transmisión en vivo en Periscope.

Afina tu guitarra y revisa tu cabello y maquillaje antes de presionar Go live. Intenta montar el teléfono a la altura de la cabeza. No debe ser tan bajo que tu audiencia se pase todo el tiempo mirándote por la nariz. Asegúrate de estar en el centro del marco. A la gente le gusta ver tocar tu guitarra. Verifique todo esto antes de presionar go live. Empieza a jugar de inmediato. Ten algunas canciones alineadas y listas para tocar. Si necesitas letras y acordes, tenlos listos. No esperes a que la gente se acerque a tu transmisión porque muchos de tus espectadores verán la repetición, y es muy desagradable ver a una persona arrastrando los pies, hurgando los dientes y comprobando su apariencia en la cámara antes de cantar una canción. Si quieres ganar dinero con tus transmisiones, asegúrate de que los Súper Corazones estén habilitados en tu transmisión. Hay un criterio mínimo que necesitará para retirar efectivo en efectivo frío de Periscope, pero, bueno, todos tienen que comenzar en algún lugar. Prepárate para los » trolls «(y en Periscope, ¡hay muchos!). Estas son personas que entran en tu transmisión e intentan desviarte de tu paso escribiendo comentarios groseros mientras estás a mitad de la canción. Puedes bloquear a los trolls o simplemente ignorarlos.

No hagas lo que hagas, no te involucres con estos trolls ni tomes sus comentarios como algo personal. Esto es lo que quieren. No alimentes a los trolls!

My Song List

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero -My song list- Plataformas de Streaming para Ganar DineroPlataformas de Streaming para Ganar Dinero: Esta es una aplicación de transmisión en vivo relativamente joven que ha sido desarrollada para músicos por músicos. Tiene algunas características únicas. Lo más importante es que su audiencia puede darle una propina y usted puede recibir el dinero de inmediato en su cuenta de PayPal, tarjeta de crédito o cuenta bancaria, sin importar cuán pequeña sea la propina.

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Como Periscope, puedes transmitir directamente desde tu teléfono. Simplemente descargue la aplicación, cree una cuenta y configure su perfil como artista. Elija el portal de artistas intérpretes o ejecutantes y comience a transmitir en vivo.

Todos los consejos de los que hablé anteriormente para Periscope se aplican aquí, ¡excepto que no encontrarás muchos trolls en esta plataforma!

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Algunas de las características únicas de Mi lista de canciones incluyen la capacidad de transmitir simultáneamente a Facebook, así como la posibilidad de que su audiencia solicite canciones de su lista de reproducción. Mi lista de canciones también tiene una función muy ordenada que te permite subir tus canciones y letras para que cuando un fan te pida una canción, no tengas que revolverte buscando tus notas.

Twitch

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Históricamente, Twitch es un sitio de transmisión en vivo para jugadores. Sin embargo, hay muchos músicos que actúan en Twitch, y tú también puedes. Lo menciono aquí solo porque puedes comenzar a ganar de inmediato con lo que Twitch llama «Bits» de tus espectadores. Cuando haya acumulado bits 100 en bits, puede recibir el pago.

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Twitch es enorme, y los mejores streamers están ganando una gran cantidad de dinero. Sin embargo, la competencia será feroz y probablemente bastante feroz, por lo que probablemente debas ser bastante persistente y tener una piel bastante gruesa para triunfar como músico en Twitch.

Streetjelly

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Al igual que Mi Lista de canciones, Streetjelly es un sitio de transmisión en vivo específicamente para músicos. Hay una maravillosa comunidad de apoyo aquí, y puedes comenzar a ganar dinero de inmediato. Puede recibir el pago en su cuenta de PayPal una vez que tenga un valor de $50 en su frasco de propinas. También puedes obtener alfileres «rockeros» que son como insignias de honor, y también valen algo de dinero.

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Con Streetjelly, necesitarás una computadora y al menos un micrófono USB. Muchos de los artistas se esfuerzan mucho por obtener una excelente calidad de sonido, así que ten en cuenta a qué te enfrentas. Lo bueno de Streetjelly es que está muy bien moderado por los operadores del sitio, por lo que las posibilidades de que te topes con un troll son muy escasas.

Stage It

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Stage es otra aplicación de transmisión en vivo dirigida específicamente a músicos. Es una plataforma ideal para aquellos músicos que desean prepararse, presentar y cobrar por un espectáculo en línea.

Puede programar una actuación con anticipación y vender boletos por adelantado. Al igual que Streetjelly, necesita al menos una computadora portátil y un micrófono USB para transmitir.

Plataformas de Streaming para Ganar Dinero: Si tienes un gran número de seguidores en otra plataforma, como Facebook o Instagram, puedes usar Stage It para invitar a personas a tu espectáculo y cobrar por las entradas. Personalmente, no lo he probado en el escenario, pero supongo que si está cobrando por adelantado las entradas, probablemente tenga que estar bien preparado para ofrecer una actuación elegante con buena calidad de sonido.