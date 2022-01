Plata como cancha y el abuso de poder

Up Next

Qué lejanos están los días de aquel 2013, durante la II Feria del Libro de Trujillo, donde muy suelto de huesos Cesar Acuña acotaba: “Yo nunca leo ni escribo”. Queda claro que sus “TITULOS” son truchos, el que terminó la universidad sabe lo que es leer libros y más aun para hacer su tesis y sustentar. No creo que Acuña sea un iluminado con la sabiduría (se nota a leguas que no tiene ese don) aun sea el caso, a debido poner referencias (y haber leído libros). Será que por eso se quiere tumbar a la Sunedu?

«Si Acuña no fuera rico, hace ratón estaría preso. Sólo su fortuna ha sido capaz de crear un sistema de justicia paralelo, en el que sus millones compensan sus atropellos y silencian a sus agraviados. En ese régimen privado los abogados y notarías, remplazan a jueces y juzgados».

Hay dos factores que Acosta señala sobre la procedencia de su riqueza; primero es que en los 90 el Estado libera el tema de la educación superior universitaria para los privados y les da grandes beneficios tributarios. Las universidades no pagaban impuestos si demostraban que el equivalente al impuesto que iban a pagar lo estaban invirtiendo en infraestructura. Era un beneficio muy llamativo que aprovecha y explota la Universidad César Vallejo. Y segundo es el poco control que existía sobre el crecimiento de las filiales universitarias. Una universidad como la de Cesar Acuña no hubiera conseguido lo que ha conseguido ahora que tienes la Sunedu, la ley universitaria.

