PLATA COMO CANCHA RETIRA DENUNCIA CONTRA PERIODISTA

La tragedia de nuestro país es tener algunos polítiqueros cuyas fortunas comenzaron con negocios turbios para luego hacer «lavandería» y presentarse como honestos empresarios. Su astucia en no dejar pruebas de su delito no significa que sus orígenes sean honestos.

Ganó la libertad de expresión, con todo el apoyo de la FPP, CPP, SIP, dudo bastante que en el corto plazo a algún político se le ocurra demandar a alguien que escribe una biografía no autorizada (existen miles en el mundo). Lo que si me queda claro es quien salió perdiendo y la «barajo» con el retiró de la denuncia… ese definitivamente fue Cesar Acuña.

Organismos Electorales se apegan a la Constitución y al Imperio de la Ley le dicen NO a los intocables

