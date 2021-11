«Plata como cancha» pide embargar bienes de periodista Christopher Acosta

“El abusivo de Cesar Acuña, político y dueño de la universidad Cesar Vallejos, intimida a la prensa y pide al juez que bienes sean embargados para pagar 100 millones de soles de reparación civil”

La libertad de expresión es un derecho reconocido por la Constitución, así como por los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19º) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13º), las mismas que fijan un amplio marco de protección y que resultan de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Diversas instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos vienen promoviendo activamente su vigencia. Una de ellas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha venido precisando sus alcances, promoviendo su protección y celebrando acuerdos y declaraciones entre las que destaca por su importancia la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión realizada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994.

El excandidato presidencial, dueño del partido Alianza para el Progreso quiere intimidar a periodista Acosta y a la casa editorial de haberse apropiado de su frase “Plata como cancha” para titular una investigación sobre él, presentada a principios de 2021, había interpuesto una denuncia que contemplaba una reparación civil de 100 millones de soles, por presuntamente haber perjudicado su imagen y reputación. De acuerdo con el líder de APP, se encontraron unas 54 frases donde presuntamente se le difamaba.

Tinterillada para amordazar, a pesar que el Indecopi declaró infundada denuncia de Cesar Acuña contra Random House y Christopher Acosta, a quienes acusó de haberse apropiado de su frase “Plata como cancha”.En la resolución emitida por Indecopi, la institución sostiene que, “al no haberse acreditado la existencia de la infracción alegada por Cesar Acuña Peralta, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente el pedido de costas y costos solicitado por el denunciante.

¿César Acuña, olvida que fue acusado de haber plagiado documentos, libros y tesis, señalado por no haber citado la autoría de los párrafos copiados? ¿Además de haberse apropiado de la denominación de Jhon Kennedy, “Alianza para el Progreso”: un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina en 1961? O sea que el nombre Alianza Para el Progreso, no es de su creatividad, sino de su pendejada.

“Ángel Sánchez presidente de la FPP y Ricardo Burgos decano del CPP deben pronunciarse y rechazar el uso del sistema judicial peruano como vía de amedrentamiento a periodistas, e instar al juez de la causa, Raúl Rodolfo Jesús Vega, a evaluar con serenidad un pedido de esta naturaleza, que representa un grave atentado contra la libertad de expresión. Esto ya se está haciendo costumbre, lo mismo sucede con la colega Jenny Zuñiga Mourao, denunciada por Gustavo Gorriti, por el libro “Yo conozco el monstruo por dentro” y quiere que le pague 300 mil soles de reparación civil???

¿Qué se entiende por ética periodística? Se entiende la manera moral de ser y de hacer del periodista regida por su profunda identificación con principios y normas de adhesión a la verdad, a la equidad, al respeto por la dignidad y por la intimidad de las personas, al ejercicio de la responsabilidad social y a la búsqueda del bien común”. Es evidente la relevancia que cobra el tema en estos tiempos en que el periodismo ha entrado en un cuestionamiento profundo al igual que varias instituciones de la sociedad.

En realidad el libro en cuestión “Plata como cancha”, entre sus páginas conocemos a César Acuña, el millonario, el político, el astuto hombre de nervios de acero para los negocios. Lo conocemos a través de sus acciones, pero aún más a través de los hechos que prefiere eliminar de su biografía, cueste lo que cueste (literalmente hablando). El trabajo del periodista Christopher Acosta es destacable en dos niveles. Por un lado, el rigor periodístico y la vocación de detective: son sus fuentes acuerdos secretos, expedientes fiscales o judiciales, personajes entrevistados, investigaciones anteriores propias y de otros colegas, correctamente citadas.

“El olfato narrativo para ordenar las ideas, construir una historia, descubrir (y más importante: mostrar con absoluta claridad) los patrones en la conducta de Cesar Acuña. No son pocos los pasajes que dejan al lector con la boca abierta, ya sea por la obscenidad de alguna jugada o traición, o por las exorbitantes sumas que se mueven en el mundo acuña”. Quienes ya han leído el libro y ven mejor el patrón de comportamiento de Acuña: sin escrúpulos, ha demostrado ser capaz de prácticamente todo para conseguir lo que desea, mover las fichas más inverosímiles y gastar lo que sea necesario para silenciar las voces incómodas de su vida.

El periodismo de investigación no puede ser considerado como una especie dentro del género periodismo, por la sencilla razón de que no hay ningún tipo de periodismo que no deba tener siempre los ingredientes de la investigación. Todo periodismo, digno de este nombre, es siempre periodismo de investigación así les duela a los que no quieren que se sepa la verdad.