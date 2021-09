PJ declara inadmisible pedido de Elena Iparraguirre entreguen cadáver de Abimael

Al enemigo no se le puede dar el cadáver de “la bestia”; le rindan culto y lo exhiban como trofeo de vencedores.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao a cargo del magistrado Sergio Martín Núñez Palacios declaró infundado la demanda de proceso constitucional de hábeas corpus interpuesto a favor de Elena Iparraguirre Revoredo, contra el fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao y el director de la División Médico Legal del Callao, por la presunta vulneración a la integridad personal y libertad religiosa, así como su derecho para enterrar a su familiar Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso conforme a sus creencias.

El abogado Alfredo Crespo, defensor de Iparraguirre, interpuso -el pasado 11 de setiembre- una demanda de hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objetivo de que se ordene al fiscal del Callao y al director de la División Médico Legal del Callao que cumplan con entregar el cadáver de Guzmán a quien la senderista Elena Iparraguirre designe mediante carta poder, en tanto esta encuentra privada de su libertad por el delito de terrorismo.

No obstante, el órgano jurisdiccional consideró que no había argumentos suficientes que evidencien una vulneración a la integridad personal ni a la libertad religiosa de Elena Iparraguirre. En consecuencia, el juzgado del Callao resolvió, entre otros, realizar una investigación sumarísima para: a) recibir el dicho del fiscal provincial emplazado; y, b) constituirse en el despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao para recibir el dicho del fiscal emplazado y recabar las copias pertinentes en relación con el deceso de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso.

De acuerdo al marco constitucional, el hábeas corpus encuentra fundamento ante la amenaza o violación de los derechos constitucionales, es decir, procede ante una situación que genere un riesgo para el derecho protegido o ante la sola vulneración de este. Sin embargo, cabe señalar que esta amenaza no puede ser de cualquier magnitud; sino que, por el contrario, debe ser cierta y de inminente realización.

En este caso los fundamentos se basan en conjeturas y suposiciones de lo que ocurriría más adelante. Por lo cual el órgano jurisdiccional no consideró argumentos suficientes que evidencien una vulneración a la integridad personal ni a la libertad religiosa de Iparraguirre Revoredo.

Pero, los terrucos son muy astutos y siempre le sacan la vuelta a la ley, ayer por la mañana, la camarada Iris Yolanda Quiñonez Colchado solicitó formalmente a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo del genocida Abimael Guzmán Reinoso, con un poder escrito otorgado por Elena Iparraguirre Revoredo, viuda del asesino terrorista. Llegó hasta la morgue del Callao por su petición, pero no quiso dar declaraciones a la prensa.

¿Quién es la camarada Iris Yolanda Quiñones Colchado? El 22 de mayo del 2006, la Sala Penal Nacional la condenó a 28 años de prisión por el delito de terrorismo. Sin embargo, el 15 de agosto de 2007, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró nula dicha sentencia y al verificarse el plazo de 36 meses previstos por la ley para la detención preventiva, se determinó que ya había vencido. Iris Quiñones cumplió una condena de 20 años en prisión por terrorismo.

No hay nada que celebrar, el terrorismo no se acaba con la muerte de “la bestia” Abimael Guzmán, como muchos los piensan. No. Los hechos demuestran a través de los años que no es así. Ahí tenemos a Sendero Luminoso con su nueva cara el MOVADEF, A TOMADO EL PODER? ¿Es que acaso no es verdad que los terrucos en los últimos cinco años por la ignorancia de muchas personas e intereses políticos de otros, se han infiltración a nivel de los aparatos del Estado y también organizaciones sociales?

Lo primero, en el tiempo y espacio hay que combatir a nivel político e ideológico para terminar de sepultarlos. En cuanto al cadáver de Abimael Guzmán, según Ley General de Salud y el Código Penal indican que el cuerpo de una persona fallecida en prisión debe entregarse a su pariente más cercano, es el Ministerio Público quien debe analizar este caso por ser uno muy distinto al de cualquier otra persona que muere en la cárcel. En este caso el pariente más cercano es la terrorista Elena Iparraguirre, por ahí circula que un hermano de Abimael estaría llegando al Aeropuerto del Callao a las 4.00 am desde Europa?

Segundo, determinar si es Ministerio Público quien debe analizar el caso considerando el orden público, para proteger el interés general, porque Guzmán fue una persona sumamente peligrosa y sigue siéndolo ahora de muerto. En todo caso ¿Si se le da sepultura, como a cualquier otro ciudadano, puede surgir que sus seguidores comiencen a rendirle culto y así vuelve a renacer la violencia en el Perú? ¿Quién cura las heridas abiertas de las víctimas del terrorismo por los daños psicológicos y físicos? ¿Cuál es la salida?

¿Acaso no sería mejor una cremación y desagüe, tal como se hizo con los asesinos nazis condenados en Nuremberg por crímenes contra la humanidad? ¿Los crímenes y responsabilidad de Abimael Guzmán, son tan grandes que no son aptos para ser considerados por el procedimiento judicial? ¿Y porque no el Congreso de la Republica a través de una iniciativa legislativa?