Pizza Hut regalará pizzas el martes 18 de julio

Además, quienes no puedan alcanzar a las pizzas grandes, podrán acceder a una promoción incomparable durante ese día: dos pizzas medianas ‘Chorimeats’ a solo S/19.90. Cabe resaltar que estas promociones estarán disponibles hasta agotar stock a nivel nacional.

La reconocida pizzería Pizza Hut ha ideado una apetitosa promoción para el martes 18 de julio que estará disponible desde las 11:00 a.m. Quienes se acerquen y que, a la frase “más pizzas” que le diga el personal de la tienda, responda “más momentos”, recibirá gratis una de las 20 pizzas grandes ‘Chorimeats’ que se regalarán en cada uno de sus locales este día.

