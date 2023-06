Pizza Hut lanza su nuevo formato de restaurantes

Distinto concepto significa distinta carta y Pizza Hut lo sabe. La carta de este “Pizza Hut – Pizza & Bar” contiene 7 pizzas nuevas, 6 nuevos piqueos y 4 nuevos platos de pasta. A esto se le suma un menú de 19 cocteles, tradicionales y originales. En total, son más de 30 productos nuevos. Y eso no es todo. El local también cuenta con variados juegos de mesa, que los comensales podrán usar las veces que deseen.

By