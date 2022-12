Pizza Hut inaugura tres nuevos locales en Lima

El horario de atención es de 11:30 a.m. a 10 p.m., excepto en el local de Cine Star que abre hasta las 11 p.m. En estos nuevos lugares, el público podrá disfrutar de las irresistibles pizzas clásicas como la Americana, de Pepperoni o Mozarella, entre otras, acompañadas de los palitos al ajo o los Hut Bread recién horneados.

La emblemática cadena internacional de pizzas, Pizza Hut, cerrará el año 2022 inaugurando tres nuevos establecimientos en Lima y Callao. Los nuevos puntos de atención están en Canta Callao, Héroes de San Juan de Miraflores y el Terminal Terrestre de Plaza Norte y para celebrar su apertura se obsequiarán pizzas a las 50 primeras personas que lleguen a estos locales el 29 de diciembre desde las 11:30 a.m.

By