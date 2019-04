Pixelmator Foto para iPad [Actualizado]

Probablemente el más simple y más obvia manera de decirlo es: Pixelmator es una capa basada en el editor de imágenes. Un poco como Photoshop. Pixelmator de la Foto es el editor de fotos con un enfoque en la edición en RAW específicamente. Un poco como Lightroom. Obviamente no es el mejor marketing-y la descripción, pero, probablemente, el tipo de descripción de la mayoría de la gente va a entender de inmediato. 😀 Como para el dispositivo de corte — no existe una manera de diferenciar entre, por ejemplo, el iPad Air y el iPad Air 2, así que para asegurarse de que todo el mundo que obtiene la app cuenta con una gran experiencia de usuario, hemos tenido que establecer el punto de corte un poco más tarde que tal vez nos hubiera gustado. Los dispositivos compatibles se enumeran en la App Store página (‘https://itunes.apple.com/app/pixelmator-photo/id1444636541’) y nuestro Pixelmator Foto de la página (‘https://www.pixelmator.com/photo/’).

esta aplicación realmente necesario si usted ya tiene Pixelmator y la Afinidad de la Foto?

¿cuáles son las ventajas?

¿te refieres a la creación de más de una biblioteca para el uso? Fotos de hace ya admiten que. [LIST=1]

* con la tecla Opción Pulsada en el teclado.

* haga Doble clic en las Fotos.

* haga Clic en el botón Crear Nuevo… en la que se Elija ventana de la Biblioteca.

* Nombre de la biblioteca.

* haga Clic en OK. https://www.imore.com/how-use-albums-and-libraries-photos-mac

a la Derecha. Me refería en iOS. Los múltiples de la biblioteca cosa no está realmente destinado a ser utilizado de esa manera. Por ejemplo, se va a ensuciar con su iCloud sync que sólo está construido para trabajar con un maestro de la biblioteca.

Que hella barato! siempre me ha gustado el look de una aplicación de interfaz de usuario, es tan elegante, y muy reminiscente de Apple. El Pixelmator equipo necesita para construir Pixelmator Pro para iPhone y iPad de la OMI.

, Acaba de salir de interés, ¿qué fue lo que no le gusta acerca de la transición de la original Pixelmator para Pixelmator Pro? Teniendo en cuenta los hechos que, para aplicaciones de la App Store, no hay una forma de proporcionar a los descuentos para la actualización… no sé cómo se hizo la transición, así que me estoy tomando este comentario sin ningún tipo de contexto, pero no es absolutamente una manera de proporcionar una actualización de descuento para las personas que la propia app A1 y quiere comprar la aplicación A2. Las ponemos en un bundle a un precio reducido de A1 precio + precio de actualización. Completar mi paquete hace el resto, quitando el precio que pagó en el primer lugar de la cantidad a pagar por el paquete.

¿Qué sobre el nuevo iPad Mini de 5? Que debe tener la suficiente potencia para la aplicación.

iPad mini 5 es compatible, raro que no aparezca en la lista… vamos a tener que verificar esta. Hasta donde yo sé, es posible comprar la aplicación (o al menos probar a través de TestFlight) en la 5ª generación de mini y 3ra generación de Aire.

Esto se pone muy cerca de la prestación de un sucesor a la Abertura, pero en el iPad. Lo que todavía falta es una foto del sistema de gestión. Un fotógrafo profesional debe ser capaz de mantener sus cientos, incluso miles de fotos por sarmiento, independiente de la de sus fotos personales. Si Apple fuera a la actualización de la aplicación de Fotos con varias bibliotecas, junto con esta aplicación como un editor externo, puedo decir con confianza que yo dejaría de Lightroom. mientras tanto, me voy a comprar esta aplicación, incluso aunque no los puedo usar profesionalmente porque quiero apoyar al desarrollador. Quiero invertir en el futuro de esta empresa. Me encanta cómo Pixelmator equipo de palos tan de cerca a Apple normas de interfaz de usuario, tanto que sus aplicaciones parece que fueron diseñados por Apple sí, básicamente lo que un nativo avanzadas de edición de fotos de la aplicación se vería como si Apple fuera a hacer uno. yo no se opone en absoluto a la de Apple, la adquisición de esta empresa, si mantiene el equipo intacto y dejar que ellos hagan lo suyo.

Confundido por todos estos diferentes versiones. ahora tengo todas mis fotos y vídeos a través de iCloud photo library en mi 256Gb iPad. Yo sólo quiero muy básicas de edición y organización pero quiero estar totalmente integrado con iCloud photo library para usar en mi iMac y iPad. la aplicación Que puedo elegir?!?

Gracias

Es difícil superar a Apple app Fotos para que lo que usted describe.

[doublepost=1554257508][/doublepost] ¿hay alguna posibilidad de que podamos obtener un Lightroom competidor para macOS? He estado haciendo con la Captura de Uno, pero sería genial tener una verdadera mac-como la Apertura alternativa. También, que el icono de la aplicación es realmente muy agradable mirando estoy de acuerdo en que una tercera parte de la Abertura de reemplazo (y alternativa a Lightroom) sería genial, sobre todo si se puede sincronizar con iCloud en todos los dispositivos de la manera en que las Fotos que hace.

😀 estamos dejando la foto de gestión lado de las cosas a las Fotos. Panorama y HDR fusión también no estar disponibles en el 1.0 y lo más probable es que no será la primera cosas que agregar después de 1.0 como tenemos cosas como la Claridad y la eliminación de ruidos ajustes en las obras, pero es algo a tener en cuenta. Suena bien, denoise fue la el ajuste sólo me faltaba en las capturas de pantalla que he visto hasta ahora que es realmente importante para mí.

espero que también prestará apoyo a los ajustes preestablecidos que se pueden aplicar a un lote de fotos de una sola vez. Que yo sepa no hay una aplicación para el iPad que apoya la aplicación de múltiples ajustes para una gran selección de fotos a la vez. Edit: en Realidad, yo estaba equivocado, la Potencia de la aplicación lo hace por lotes de apoyo la aplicación de ajustes preestablecidos. Es interesante que la aplicación está hecha por el ex líder programador de apertura.