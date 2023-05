PIURA: ENTREGA DE BIENES ACUÍCOLAS ASEGURA REFUERZO DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN SUYO

Por su parte, Carlos Mora Bernasconi, director de Desarrollo Productivo y Asuntos Ambientales del Plan Binacional, resaltó que el proyecto no sólo incluye la parte de asistencia y capacitación técnica con el equipamiento respectivo, sino también el apoyo para los aspectos asociativos, y un tercer componente vinculado a la conexión con el mercado.

“Si lo hacemos bien en este proyecto, lo haremos bien en los demás; por eso he comunicado a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico que no sólo es la entrega de geotanques y otros insumos, sino que desde ahora nos comprometemos a monitorear este proyecto para que sea un éxito”, señaló el gobernador Neyra.

By