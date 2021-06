La mala reputación no coincide en absoluto con esta raza que está muy apegada a sus padres humanos y súper cariñosa, incluso con extraños, ¡puedes creerlo! Aunque el nombre completo de la raza es American Pit Bull Terrier, es mejor conocido simplemente por “pit bull”. Los antepasados de estos perros aparecieron en el Reino Unido en el siglo XIX.

El cruce de dos razas (Bulldogs y el Viejo Terrier Inglés) dio lugar a una raza que se conoció como Bull-and-terrier. Queríamos crear una raza que fuera muy fuerte, ágil y resistente y el Bull-and-terrier era todo eso, además de tener un gran apego a los humanos. Alrededor de 1845, estos perros fueron llevados a los Estados Unidos donde fueron perfeccionados dando lugar al Pit Bull que conocemos hoy en día. Durante algún tiempo, la raza se utilizó para peleas de perros, pero debido a que es ilegal en la mayor parte del mundo, su popularidad como cachorro guardián e incluso como compañero se ha ido expandiendo.

Características del Pitbull Energía 💚 💚 💚 💚 Obediencia 💚 💚 💚 💚 Inteligencia 💚 💚 💚 💚 Territorialista 💚 💚 💚 💚 💚 Apego al dueño 💚 💚 💚 💚 💚 Tendencia a Ladrar 💚 💚 💚 Amistad con los niños 💚 💚 💚 💚 💚 Amistad con otros animales 💚

Pelaje del Pitbull

Los pelos de un perro Pit Bull son tan variados como sea posible. Pueden ser de color chocolate, blanco, negro, marrón, incluso con las numerosas combinaciones de colores, manchas y Atigrado. El pelaje es liso, denso y bien asentado al cuerpo. Casi no liberan el vello y un cepillado una vez a la semana asegura el brillo y la eliminación del vello muerto.

Salud del Pitbull

Los perros Pit Bull son generalmente sanos y no presentan complicaciones de salud importantes a lo largo de la vida, siempre y cuando siempre tengan las vacunas, anti-pulgas y desparasitación a tiempo, por supuesto.

Entre algunas enfermedades que pueden surgir en los perros de esta raza podemos destacar la displasia de cadera, que hace que el animal sienta dolor al caminar y, dependiendo del grado, puede incluso imposibilitar que el cachorro se desplace. El tratamiento puede ser desde ejercicio moderado hasta cirugía, por lo que la importancia de un seguimiento con el veterinario. Además, los Pit Bulls a menudo presentan alergias en la piel, de las causas más diversas, como el contacto con el polen, las picaduras de insectos e incluso la hierba.

Identificar cuál es la causa de una alergia, especialmente en perros, siempre es difícil. Puede ser que su perro tenga que alimentarse de raciones especiales y hacer uso de medicamentos específicos cuando tiene una crisis alérgica, pero nada que comprometa la calidad de vida del peludo. Pueden ser más sensibles a algunas enfermedades virales. Se puede recomendar que su pit bull, como cachorro, reciba más de tres dosis de la vacuna polivalente (V8 o V10).

Especificaciones del Pitbull Tamaño La altura varia de 13 a 27 cm Peso El Peso varia de 10 a 35 kg

Temperamento del Pit bull

La fama del Pit Bull nos remite a un animal agresivo, malvado, feroz y muy peligroso. Pero todo esto no es más que un mito. Al igual que cualquier otro perro, la personalidad del animal y su comportamiento dependerá casi por completo de cómo se cría y domestica.

El Pit Bull es una raza muy, muy fuerte, por lo que necesita un cuidado extra a la hora de ser entrenado, ya que cualquier actitud que tenga el animal tendrá un mayor impacto, debido a su fuerza. Incluso las bromas, serán más crudas debido a su tamaño, pero no agresivas. El Pit Bull es un perro de compañía y mejor amigo como cualquier otro cachorro. Son dóciles y amables con sus tutores e incluso con los extraños. Es responsabilidad de quienes tienen un perro Pit Bull saber criarlo de la mejor manera para que el perro entienda los límites de su fuerza.

La socialización, por ejemplo, debe hacerse desde una edad temprana. Los cachorros de Pit Bull deben hacer caminatas diarias para interactuar con Extraños y especialmente con otros animales. El estímulo positivo cuando tu Pit Bull actúa con más delicadeza y es cortés con los demás, garantizará un animal que sólo tendrá amor para dar.

Inteligencia del Pitbull

Aunque no aparece directamente en el ranking descrito por Coen en su libro “la inteligencia de los perros” El American Pit Bull Terrier tiene el mismo nivel de facilidad de entrenamiento y obediencia que sus pares que ocupan la posición 34. Es decir, son animales inteligentes que aprenderán rápidamente los comandos que se les enseñan, especialmente si se entrenan desde cachorros.

Así que es importante señalar que ellos fielmente harán todo lo que se les enseñe. Teniendo en cuenta que es una raza extremadamente fuerte, la responsabilidad sobre su tutor es muy grande. Estimular positivamente el juego más agresivo o comportamientos ya son suficientes para que los perros de esta raza consideren tales actitudes como del agrado de su dueño. Por lo tanto, el entrenamiento debe ser equilibrado y con gran cuidado.

Tiempo de vida del Pitbull

A pesar de ser un perro de tamaño mediano, su esperanza de vida es larga y puede vivir de 12 a 16 años, siempre que se críe con los cuidados básicos para que sea un animal sano.

Cuidados que debe tener el Pitbull

Como es de esperar para un perro atleta, el American Pit Bull Terrier necesita ejercicios intensos y diarios, no para construir músculo (como a muchos tutores les gusta hacer), sino para que gaste la grandiosa cantidad de energía que tiene. Además de caminar y correr, que también sirven como un muy buen momento para pasar junto a tu amigo peludo, las bromas son más que bienvenidas.

Recoger la pelota, ocultar objetos para que él busque, agilidad, todo esto asegurará que tu mascota esté feliz y mantenga una personalidad equilibrada. Este contacto con el exterior es también un gran momento para la socialización con extraños y con otros animales, recordando que esto debe hacerse ya que la mascota sigue siendo solo un cachorro para obtener mejores resultados en esta convivencia con los demás.

Curiosidades del Pitbull

Totalmente contrario a lo que muchos piensan, estos perros se llevan muy bien con los niños, habiendo recibido el nombre de “perros niñera” en los años 50.

Cuidados para que no sea agresivo tu Pitbull

Debes empeñarte en sociabilizarlo con las personas y los niños, sacándolo a pasear y acercarse incluso a otros animales, no debes jamás hacerlo pelear con otros perros, no debes mostrar conductas violentas delante de tu perro, y enseñarle desde cachorro que tu eres el macho alfa el que manda, has que gaste su energía con paseos, y no lo mantengas en soledad ni en encierros prolongados. Recuerda que es un perro muy poderoso y eso demanda de ti gran responsabilidad.