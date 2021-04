Timothy Boillat, otro empleado de la instalación, dijo a WISH-TV que fue testigo del tiroteo y que vio varios vehículos de la policía en la escena “después de escuchar los disparos, vi un cuerpo en el suelo”, dijo. “Afortunadamente, estaba lo suficientemente lejos y el tirador no me vio”, agregó.

Un hombre que trabaja en el sitio vio el momento en que el hombre comenzó a disparar. “Vi a un tipo con una metralleta, o rifle automático, y estaba disparando a la intemperie. Inmediatamente me bajé, tenía miedo”, dijo Jeremiah Miller.

Otras personas fueron llevadas al hospital, según la policía, que no reveló el número de heridos.

