No hay una recomendación para el consumo de pistachos. Lo sugerido sería el consumo de aproximadamente 20 a 30 gramos de castañas por día, que se puede hacer en los aperitivos, por ejemplo.

El pistacho es una oleaginosa que pertenece a la misma familia de otras frutas, como almendras, castañas y nueces. Se origina en el suroeste de Asia y su nombre se refiere no sólo a la fruta, sino que también comprende el árbol, que puede alcanzar entre 5 y 7 metros de altura.

