“Este es el mismo actor de 2016, que está teniendo un comportamiento ‘business as usual'”, afirmó John Hultquist, director de análisis de información en la empresa de ciberseguridad FireEye. “Creemos que los servicios de información militar rusos continúan representando la mayor amenaza para el proceso democrático”, especificó.

Microsoft no evaluó qué país extranjero constituye el mayor peligro para la integridad de las elecciones presidenciales de noviembre.

Microsoft no aclaró si los’ hackers ‘ tuvieron éxito con algunos de sus ataques ni el impacto de las acciones.

“Lo que hemos visto es consistente con patrones de ataques anteriores, que apuntan no solo a candidatos y miembros de sus campañas, sino también a quienes son consultados en temas clave”, escribió Tom Burt, vicepresidente de Microsoft en un blog.

By