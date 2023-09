Leo Dias reveló que todo ocurrió en la discoteca Sala Apolo, de Barcelona, ​​después de que el Al-Hilal le diera tiempo libre a Neymar tras la victoria por 6-1 ante el Al-Riyadh.

En el vídeo, que ya se ha vuelto viral, Neymar aparece muy cerca de dos mujeres, una rubia y otra morena, mientras les habla y les da abrazos.

En el mismo espacio también estuvo presente el famoso YouTuber Ibai Llanos, íntimo amigo de Gerard Piqué.

Leo Dias se puso en contacto posteriormente con el padre de Neymar sobre este asunto, quien restó importancia a la situación y afirmó que su relación con Bruna Biancardi, de quien el astro espera una hija, sigue firme.

El fin de semana pasado, Bruna compartió en Instagram una frase sobre la fidelidad que ahora los internautas relacionan con este vídeo. “Si no eres leal a alguien que está todo el día a tu lado, no eres leal a nadie”, se podía leer.

Cabe recordar que, recién este año, Neymar admitió públicamente que engañó a su pareja con la influencer Fernanda Campos. La disculpa fue aceptada por Bruna Biancardi.

barcelona defender gerard pique- unsure whether neymar will stay-neymar will stay at barcelona- knew neymar was leaving- neymar was leaving when-