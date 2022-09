En la misma entrevista, Shakira habló además de cómo busca lidiar con Piqué después de esta separación. «Independientemente de cómo terminaron las cosas o de lo que Gerard y yo sentimos el uno por el otro como ex compañeros, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer por estos dos niños increíbles y creo que vamos a descubrir qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños y cuál es una solución justa para todos los involucrados», dijo.

La artista señaló que el hecho de que los niños no se salven de los medios de comunicación social es una de las cosas que más le molesta. «No merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados fuera de la escuela o seguidos por paparazzi . Se merece tener una vida normal. Es un circo y todo el mundo está especulando sobre todos los detalles de nuestras vidas y, lo más importante, de nuestros hijos», subrayó.

Sobre la forma en que ha tratado el asunto de los dos hijos de ambos, Milan, de nueve años, y Sasha, de siete, Shakira contó o siguiente: «trato de ocultar la situación de ellos o tanto como puedo. Es realmente perturbador para dos niños que están tratando de procesar la separación entre dos países. Y a veces siento que todo esto es un peso y que voy a estar de acuerdo en algún momento. Pero no es real», agregó.

«Estoy bajo la mirada del público y es una ruptura inusual. Ha sido difícil no solo para mí, sino también para los niños. Extremadamente difícil. Hay paparazzi acampados puerta puerta de mi casa las 24 horas del día», comenzó diciendo.

Si los dos no llegan a un acuerdo, la solución podría pasar por llevar el caso a juicio .

Sin embargo, el hecho de que Shakira rompiera el silencio, al hablar públicamente sobre la separación en una entrevista con la revista Elle, no le habrá gustado a Piqué, que ahora, según la prensa española, se encuentra aún más irreductible en relación a las condiciones que había impuesto, añadiendo otras que no formaban parte del plan inicial.

Esta nueva reunión se produce 10 días después de la última, en la que el Jugador y la cantante no lograron llegar a un acuerdo.

Piqué impone condiciones: Al jugador no le gustó que la ex esposa hubiera dado una entrevista sobre el divorcio.

By