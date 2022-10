Phillip Butters no tiene derecho alguno sobre RBC

2. El señor Belmont Cassinelli cuenta con el respaldo de los trabajadores y ex trabajadores de Red Bicolor de Comunicaciones SAA, los que en Indecopi le han ratificado su apoyo de forma explícita para conducir los destinos de la empresa.

1. Phillip Butters no tiene derecho alguno sobre Red Bicolor de Comunicaciones SAA, propietaria de Canal 11 (38 de Movistar) y de la Radio 91.9 FM. El dueño principal es el señor Belmont Cassinelli junto a un número importante de accionistas minoritarios, donde no están ninguno de los miembros de la familia Vallarino, los que han cometido una serie de ilícitos penales muy graves que hoy denunciamos a la opinión pública (falsedad genérica, apropiación ilícita y fraude en la administración de personas jurídicas).

