PETROPERU: NADIE SABE PARA QUIEN TRABAJA

¡Clickear Stars! (Votos: 4 Promedio: 4.5 )

La rojería se pelea por control del oro negro de Petroperú?

La renuncia de Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, deja con los crespos hechos al dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón? Chávez negocio su salida con el presidente Pedro Castillo? Si no es así, porqué la guerra en el gabinete entre los titulares del MEF y Energía y Minas?

Las especulaciones sobre la bronca entre Castillo y Cerrón por el control es un invento de la prensa?

El ministro del MEF le puso la soga al cuello NO QUISO SER CÓMPLICE DEL CAOS TOTAL DE PETROPERÚ, después de que la agencia estadounidense Standard & Poor’s (S&P) bajó la calificación crediticia de Petroperu? Que pasó de una calificación a largo de plazo de BBB- a BB+, un escaño en el cual ya es considerado como bono basura – aquellos de baja calidad crediticia o que tienen grado no-inversión -, según la agencia Bloomberg?

La verdad, esta calificación BB+ se le otorga a las empresas que se consideran que tienen mayor riesgo para incumplir sus deudas. Además de S&P cambió la perspectiva de Petroperú de estable a negativa, así de simple.

Por eso, la noche del sábado 19 de marzo, día antes de su renuncia, Hugo Chávez visito al presidente Castillo en Palacio de Gobierno, para poner su cargo a disposición y el «roche» que se le venía en el Congreso de la República.

También, se sabe, que el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, sostenían que Chávez era “un personaje carente de los méritos que dicho cargo exige”, tales como experiencia, moral y “don de gentes”. Además, con malas actitudes como gerente general que se da por el apoyo del jefe de Estado.

De la misma forma, el sindicato señaló que Chávez despidió a gerentes, personal profesional y trabajadores con muchos años de servicio “con calificaciones sobre promedio”, colocando en reemplazo a personas que no cuentan con la experiencia ni los conocimientos en la industria petrolera. Que, incluso, indican que el personal “no refleja ninguna garantía de probidad” debido a que vienen siendo investigados. Muchos de ellos, vendrían del Gobierno Regional de Áncash?

Qué desde del Ministerio de Energía y Minas se pretendía que el Ministerio de Economía respalde la gestión de Chávez Arévalo pese a que -tras la pérdida del grado de inversión- se gatilló la posibilidad de que se desencadene el pedido de devolución anticipado de US$ 4,300 millones de bonos y un crédito sindicado, que sería asumido por el Estado ya que la estatal no cuenta con recursos?

Queda claro, que esta situación generó que desde el partido del Gobierno Perú Libre -específicamente el expremier Guido Bellido- se solicitará la salida del ministro de Economía, por no “respaldar” a una empresa estatal?

Tres puntos claves para tener en cuenta:

1.De acuerdo al registro de visitas de Palacio de Gobierno, se aprecia que alrededor del mediodía Hugo Chávez Arévalo sostuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo. La reunión se desarrolló entre las 12.30 y 1.35 pm.

2. En enero de este año en un audio difundido por el programa Panorama -canal 5- se escucha decir a Chávez Arévalo que -literal-: “Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente de este país. Gozo con la confianza del presidente (Pedro Castillo), gozo de la confianza de los dos ministros. Del ministro de Energía y Minas y de Economía. Ayer me he reunido con ellos.

3. La firmeza de Chávez: «Ténganlo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá”.

4.Petroperú actualmente es investigada por la Fiscalía y la Contraloría por una licitación irregular de US$ 74 millones a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO), empresa de Samir Abudayeh. Este empresario visitó a Pedro Castillo, antes de la licitación.

Hugo Chávez, aplicó la famosa frase de periquito, «yo agarro y me quito»?.