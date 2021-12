Petroperú declara nulidad contrato de biodiésel

Ante tremendo roche, la Controlaría General de la República en trabajo coordinado con la Fiscalía y Procuraduría se constituyeron a Petroperú, ante negativa de información respecto a licitación pública para adquisición de biodiésel por US$ 74 millones, que remeció los cimientos de palacio de gobierno.

Después de dos meses, Petroperú advierte que no hubo notario público en recepción de propuestas. Primera recepción 27/10/2021, con dos postores fue descartada vía fe de erratas 28/10/2021, por presunto error material en fórmula de precios. Todo estaba servido ese mismo día-con un plazo corto hadga las 4:00 pm- entre a tallar la empresa del palaciego Samir Abudayeh y sin notario público. Un festín de alto vuelo al estilo los dinámicos de Chota y Junín. Cuyo incidente menos grave es el pretexto para una nulidad de cara a lavar cara y culpas.

