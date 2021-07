Perú consiguió ganarle a Paraguay en la tanda de penales tras un gran partido.

La ‘Bicolor’ nuevamente consiguió avanzar a la siguiente etapa del torneo tras un gran y agotico partido contra la selección paraguaya. Luego de empatar 3 -3 en el tiempo reglamentario, los dirigidos por Ricardo Gareca lograron ganar por 4-3 en la tanda de penales. Ahora, el combinado patrio esperará a su próximo rival que saldrá del duelo entre Brasil y chile.

Esta noche en el Estadio Olímpico de Pedro Loduvico Teixeira, se vivió un duelo que tuvo de todo: expulsiones, golazos, regates, entrega y hasta una batalla de goles. Sin duda, Perú acaba de jugar uno de los mejores partidos de la Copa América 2021.

Ni bien comenzado el encuentro, Paraguay salió a comernos los pies, con demasiada agresividad en la marca, fuertes abajo y casi imposible de ganar los duelos por arriba. A los 11’ se le abre el arco a los paraguayos, tras una saque de esquina que Gustavo Gómez conecta de cabeza y el encuentro se puso 1 – 0. Tras el primer gol en contra, Perú reacciona y efectúa una alta recuperación y y un juego colectivo para facilitar las salidas limpias de André Carrillo, que a los 20’ tras un desborde por derecha, habilita a Gianluca Lapadula, quien tan solo tuvo que aguantar la marca del central paraguayo y empujarla. El encuentro se ponía parejo de vuelta, pero ahora el desarrollo del partido se había invertido, la ’Bicolor’ era quien mostraba un buen juego, con harto ’chocolate’ y solidaridad en la marca. Producto de esas asociaciones, 20 minutos mas tarde, a los 40’ Carrillo gana un balón divido, con sombrero incluido, ante la marca de dos jugadores paraguayos, para luego habilitar de ’taco’ a Cueva que rápidamente saco un pase al vacío para Gianluca que remató, fuerte, abajo y cruzado poniendo la victoria momentánea para Perú.

El partido se jugaba al ritmo de Perú, al ’camotito’, a esa asociación entre los que saben repartir y dominar el balon. Esta situación incomodaba a los dirigidos por el ’Toto’ Berizzo y a los 47’ el arbitro expulsa por doble amarilla al central Gómez, tras previa falta a Lapadula. El partido estaba caliente. Perú se iba al descanso con la ventaja parcial.

A los 53’, nuevamente de un tiro de esquina, la defensa peruana vuelve a flaquear ante el juego aéreo guaraní. González se eleva y tras un gran cabezazo habilita a Junior Alonso que remata con fuerza a la portería de Gallese, igualando el encuentro 2 – 2 con un hombre menos y dejaba en evidencia que la fortaleza de Paraguay es la debilidad de Perú, cosa que el entrenador Ricardo Gareca deberá mejorar para el próximo partido.

Los peruanos intentaban por todos los medios, incluso con dos delanteros en campo, la defensa guaraní no se doblegaba, pero a los 80’ Yotún saca un remate de fuera del área que pega en un defensa y la pelota se metía. Perú aseguraba su pase directo. Sin embargo, cuando ya casi terminaba el partido a los 89’, Ávalos encuentra el gol tras la mala comunicación entre de Corzo y Ormeño. Todo se definiría en la tanda de penales.

LA TANDA DE PENALES

El paraguayo Romero inicio desde los doce pasos, marco su gol engañando a Gallese y rematando a la izquierda. El que tuvo la responsabilidad de abrir el marcador para Perú fue la figura del partido, Gianluca Lapadula, quien no se amilano y remato fuerte al palo izquierdo del arquero. Junior Alonso también haría lo mismo y pondría la ventaja para su selección. Yotún, el más experimentado en este tipo de situaciones, sacaría un remate de ’Panenka’ colocado al medio. Martínez dispara un misil que se va por arriba del palo. Llegaría el turno de Ormeño que fallaría tras un débil remate colocado. Las cosas seguían iguales. Turno para el paraguayo Samudio que al igual que su compatriota fallaría por pegarle demasiado fuerte por arriba. Tras ello, Tapia con un buen remate ponía la ventaja momentánea. Piris, haría lo mismo y convertiría, dejando el encuentro igualado de vuelta y toda la responsabilidad volvía a recaer en los pies de Cueva, como en el mundial. Christian toma distancia, decide un palo y le pega fuerte, pero el arquero Silva estaba bien atento y colocado. Seguiría Espínola, quien remata pero aparece con la mano salvadora Pedro Gallese, para darle la esperanza a Perú. Trauco era el siguiente, sin mucha carrera cruza el balon y convierte. Perú terminó ganando 4-3 por este medio.

Mira la tanda de Penales aquí.

LOS MEJORES JUGADOR DE PERÚ: LAPADULA Y CARRILLO

Lo de Gianluca Lapadula es el premio al esfuerzo realizado, a la constancia, al buen rendimiento que ha presentado cada vez que viste la ’Bicolor. Si bien es cierto, en los primeros partidos no se le abría el arco, en esta ocasión fue diferente y terminó anotando un doblete y también fue la clave al marcar el primer penal, encaminando a Perú hacia la victoria. Es impresionante la habilidad que tiene para desmarcarse, para terminar apareciendo por donde menos te lo esperas. Tuvo un par de ocasiones que no se le dieron por no ser ambidiestro, pero luego del doblete de hoy, nada se le puede criticar.

Carrillo, es sin duda alguna el mejor jugador de Perú en la actualidad, por algo es el mejor cotizado de toda la plantilla de la selección. Lo que corre, marca, regatea y amaga es impresionante. Lamentablemente nos hará mucha falta el próximo partido, debido a la expulsión tras la acumulación de dos tarjetas amarillas.

FICHA TÉCNICA

PERÚ – PARAGUAY

Competición: Copa América 2021

Fecha: 02/07/2021 (Viernes)

Horario: 16:00 h (desde Goiânia)

Lugar: Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiânia

Árbitro: Esteban Ostojich (URUGUAY)

Árbitros asistentes: Carlos Barreiro (URU); Martin Soppi (URU) y Gery Vargas (BOL)

VAR: Mauro Vigliano (ARG); Facundo Tello (ARG) y Alexander Guzmán (COL).

Amarillas: Santamaria; Cueva y Carrillo (expulsado) / Gómez(Expulsado); Espínola y Villasanti

Goles: Lapadula 20’ y 40’, Yotún 80’; Gómez 10’, Alonso 54’, Ávalos 89’.

PERÚ: P. Gallese; A. Corzo (C. Lora); C. Ramos; A. Santamaria; M. Trauco; R. Tapia; Y. Yotún; A. Carrillo; S. Peña (S. Ormeño); C. Cueva; G. Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Paraguay: A. Silva; A. Espínola; G. Gómez; J. Alonso; H. Martínez; R. Sánchez (G. Ávalos); M. Villasanti (R. Piris); A. Cardozo(R. Rojas); S Arzamendia (J. Enciso); Á. Romero y C. González (B. Samudio). Técnico: Eduardo Berizzo.

Mira el resumen del partido.