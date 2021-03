Desde 2018, dijo De Soto, el precio del diésel subió mucho más que el precio de referencia del que no podía apartarse. El precio de referencia lo determina el organismo regulador -en este caso Osinergmin- en base al precio internacional del petróleo. De Soto estimó que el tamaño de esa brecha y de esa deuda, solo en diésel, alcanzaba a un monto superior a los 5 mil millones de soles, que son la “deuda del Estado” a los transportistas y a todos los peruanos que pagan un pasaje o dos para llegar a su trabajo y a su casa. Ilustró su argumento con el gráfico a continuación.

