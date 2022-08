PERUCÁMARAS INVOCÓ AL GOBIERNO A DEJAR DE LADO POLÍTICAS PÚBLICAS POPULISTAS

Finalmente, Carlos Durand manifestó que uno de las razones por las que las empresas en nuestro país no se formalizan es porque el sector de la micro y pequeña empresa, en general, son unidades de trabajo con muy poca productividad. En ese sentido, invocó a las entidades competentes a orientar las políticas públicas a elevar la productividad y competitividad de estas empresas.

Pero eso no es todo, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta cifra significa que a junio de este año hay un millón más de informales que hace un año.

