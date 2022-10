PERÚCÁMARAS alertó que no se avizora un futuro económico positivo para el Perú

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Carlos Durand, formuló un llamado a solucionar los temas institucionales para que la confianza de los inversionistas se recupere.

El presidente de PERÚCÁMARAS Carlos Durand, formuló un llamado para solucionar la situación política que vive el país que nos está entrampando en muchos aspectos que redundan en la población sobre todo en la de menos poder adquisitivo.

Manifestó que lamentablemente la crisis política del país sigue afectando la economía sin parar y si no se soluciona la economía a la brevedad no podrá seguir sosteniéndose.

“La latente situación de crisis política afecta mucho la actividad económica porque ya no somos capaces de atraer inversión y se proyecta que el próximo año la inversión total privada no crezca”, enfatizó.

En este sentido, insistió que debemos procurar solucionar los temas institucionales para que los niveles de confianza se eleven porque si no pasa eso o sigue escalando, la confianza de los inversionistas no se va a recuperar.

Asimismo, alertó que para el Perú no se avizora un futuro muy positivo debido al escenario complicado en el frente externo lo que nos debería poner a considerar qué agenda interna fortalecer para poder sobrepasar esa ola que se nos viene.

“El 2022 se ha visto mermado por una exacerbación política y en vez de estar creciendo a tasas de 4 a 5 por ciento la proyección es que vamos a crecer a una tasa de 2.5 por ciento”, indicó.

Durand, anotó que el tema pasa por mantener coherencia en las políticas públicas y hacer un esfuerzo importante para recuperar la confianza y darle la predictibilidad a los inversionistas.

“El estado debe demostrar que existe un estado de derecho y que las reglas se cumplen igual para todos”, expresó al manifestar que las instituciones deben asumir su rol para poder encarrilarnos en un franco y sostenido crecimiento de la economía y recuperar el empleo e ingresos para la población.

El representante de PERÚCÁMARAS, recordó que la proyección de crecimiento económico del Perú será de 2.3 a 2.5 por ciento de acuerdo a los expertos lo que no será suficiente para generar empleo y atender la demanda de por lo menos 300 mil jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral.