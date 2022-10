Peruanos hartos de Pedro Castillo y la corrupción

By

Ayer en el Paseo de los Héroes, un mar humano de peruanos nos movilizamos y pedimos la destitución “por traidor y corrupto” del presidente Pedro Castillo.

A pesar de la arremetida de la tombería con bombas lacrimógenas y varazos llegamos a La Plaza Mayor ( policía que actúan como guachimanes de los vagos comunistas que se han adueñado de La Plaza), nos botan a golpes. Por esas cosas de la vida me encontré con mi colega y amigo Gilberto, agarrando una banderola, cumpliendo su deber de defender la patria en manos del Movadef-Sendero Luminoso y preocupado por la situación económica cada vez más complicada para la mayoría de la población, no hay inversión, no se genera empleo, que nos pasa a los peruanos? ¿Somos tan cojudos que siempre caemos en lo mismo, elegimos el mal menor y sale peor que los demás? ¿Será por nuestra forma de ser? ¿Nos gusta que nos gobiernen garrapatas? ¿Producto de la subcultura de nuestro pueblo? ¿Nuestros políticos son fiel reflejo de nuestra sociedad? ¿Nuestra sociedad está en decadencia, indigna, insolvente, incoherente, traidora a los principios de nuestros padres?

Muchas preguntas en un solo saco, para analizar a una sociedad enferma como la nuestra, que permite que el presidente Pedro Castillo disponga del dinero de todos los peruanos para comprar conciencia y reasegurar su permanencia en el cargo, a pesar de todos los delitos que se le acusa: 1. Sobran las palabras del sabio Raymondi, ¡el Perú es un mendigo, sentado en un banco de oro», o las palabras de Gonzalez Prada, «dónde se pone el dedo, salta la pus».

Lo más «jodido», seguimos creyendo que Dios es peruano!!! Y Castillo se aprovecha de nuestra incapacidad de respuesta o cobardía para encubrir su afán totalitario.

2. Hasta ahora no aprendemos la lección, tenemos un país «privilegiado» por la naturaleza, muy rico pero solo para capitales extranjeros se «levantan» la riqueza del país con contratos truchos, con políticos que de la noche a la mañana se llenan los bolsillos, mientras más de 16 millones de peruanos se mueren de hambre.

Que habremos hecho para que tremenda laya de gentuza descastada y traidora se sigan burlando de nosotros? Somos un Estado fallido???

3.¿Porqué no educar a nuestros hijos para que cuiden lo suyo y no solo eso, sino que lo sepan aprovechar para nuestro propio beneficio? Sabemos que la educación en el país es el «talón de Aquiles», nunca ha sido tomada en serio por los diferentes gobernantes. Vale la pena preguntarse, ¿Porqué permitimos esto? tomemos las calles y botemos a patadas a los corruptos que siempre dan la espalda al pueblo o queremos estar cómo Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, dónde los comunistas borrachos de poder, hacen sus negociazos a diestra y siniestra.

4. Que a pesar de todas las evidencias que demuestran el latrocinio al Estado, no pasa nada con el Congreso de la República, repleto de niños, niñas y ganapanes que hacen lo mismo? Mientras el MOVADEF-

SENDERO LUMINOSOS COPAN TODO EL APARATO DEL ESTADO. ¿Y las FFAA y PNP que vencieron al terrorismo?

¿Algún congresista se animaría a hacer una cruzada para cambiar el blindaje ante la impunidad? Por ejemplo el Art. 117 Constitución que señala «que el presidente no puede ser juzgado sino hasta el fin de su mandato» a pesar de la incapacidad absoluta para gobernar? Que no haya una llave para evitar elección de impresentables e ignorantes como congresistas?

Cualquier HDP hoy es parlamentario sin saber leer ni escribir, eso es democrático? Y permitan el asalto al Estado, lo soportemos cinco largos años? Que a todo ministro y congresista de la República de fiscalice su gestión a través de Contraloría?

Hay idiotas que se pregunta, por qué la denuncia por patrocinio ilegal contra los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio? Porque son funcionarios públicos (pagados con nuestros impuestos como asesores del Congreso) y, cómo tales, están impedidos por ley de ser abogados de oficio del presidente Pedro Castillo. Lo dice la normativa vigente. Si quieren denunciar o defender a Castillo, que renuncien!!! También amerita la ministra Betsy Chávez, ya que es parte del Congreso?