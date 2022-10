Peruana ganó beca para Universidad de Berkeley

“En el Perú hay mucho talento solo que se pierde porque no saben inglés o porque les falta recursos. Con la estrategia adecuada sí se puede lograr. Quisiera servir como una orientadora para eso”, puntualizó.

A muy poco de iniciar lo que será una de las experiencias más importantes de su vida, esta joven de gran espíritu esboza otro sueño más, la de convertirse en una verdadera líder, no solo sacar buenas notas sino también proyectos sociales y científicos. Y encabezar además su propia empresa tecnológica como Amazon y Apple y poder ofrecer trabajo en Perú.

Una de las principales características de Leia es su determinación. Y esto la llevó a esforzarse para ocupar los primeros puestos en el colegio Manuel Gonzáles Prada y así poder postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR) pues sabía que desde allí se le abrirían las puertas para lograr su sueño. Este lo cumplió en marzo del 2019 y hoy como ex alumna del COAR señala que no existen imposibles sí tú sabes lo quieres. “Ha sido un reto en lo académico y personal”, manifiesta.

Sin embargo, este apoyo solo cubre los gastos universitarios y Leia no contaba con los recursos para poder viajar e incurrir en los gastos de instalación, libros y compra de equipos que esto implica. Pero esta semana, después de que Leia hiciera un pedido público a través de diversos medios de comunicación, consiguió el financiamiento que necesitaba del Grupo Romero.

Leia Chavarría Dávila es una jovencita de 17 años que ha logrado superar grandes retos a pesar de su corta edad. Y es que ella se ha convertido en la primera peruana en conseguir la prestigiosa beca Regent’s and Chancellor’s Scholarship para estudiar en la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, un apoyo y reconocimiento que se brinda a estudiantes que destacan por su mérito académico, creatividad, liderazgo, servicio y convicciones. La fundación del Grupo Romero respondió a su llamado y le brindará la ayudara para costear sus pasajes, equipo de cómputo y tecnológico, los libros que necesitará para el primer año y sus gastos personales de instalación.

By