En plena pandemia de coronavirus es una vergüenza que el Canal 4 siga trastocando la historia de la patria y pisoteando lo valores sin que nadie diga nada o algunos imbéciles digan sino te gusta cambia de canal. Ya nadie cree en nuestra clase política que está llena de corruptos, traidores, chupamedias, egoístas, gusanos que prefieren mantener en ignorancia al pueblo peruano como si se hubieran puesto de acuerdo los congresaurios…

Este programa no es el único, la Tv nos muestra todos los días a las “cabeza huecas” de “Esto es guerra”, los sábados “JB”, “La chola chabuca”, “Chibolin, lín lin”, etc etc, que no saben quién fue Cahuide–el héroe de los Incas de la guerra contra los españoles-, ignoran quién fue Grau, Bolognesi o Ugarte, jóvenes que viven con los valores trastocados, invertidos.

Sospecho que en un país normal los “cojudos” serían otros (y los pendejos como Vizcarrata, sus ministros y otorongos, guaripoleras, troles no pasarían piola), yo me quedo boquiabierto con el atrevimiento (e ignorancia) de estos figuretis (que el canal 4 reconoce como comunicadores) que al referirse a nuestros héroes hablan tantas estupideces juntas.

Pregunto ¿Es que tenemos una escoria como sociedad que se arrancha a mordidas las cuotas de poder que engordan sus arcas, empobrecen nuestros futuros y envilecen el alma de la nación? ¿Dónde están los hombres y mujeres que aman a la patria y se ofrecen a dirigirla, encaminarla, guiarla? Esos que ocupan los puestos públicos y de gobierno y los que quieren ocuparlos? Los medios? ¿Es justo que la mayoría de esos pseudos “líderes” sean sabandijas sin mayor rumbo que sus ambiciones personales?

Si puedo decir, que a través de los años de mi vida, conocí la historia de mi patria en medio de contradicciones y medias verdades, construidas por intereses de grupos de poder y falso patriotismo.

Tal vez, por eso los jóvenes no saben evaluar el pasado de aquellos que se sacrificaron por la patria, es parte del patrimonio que nos da la identidad de ser peruanos; con nuestros defectos y cualidades somos un pueblo de admiración milenaria de continuidad y mestizaje humano y cultural, patrimonio de la humanidad, no un país bananero.