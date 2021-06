Up Next

El próximo domingo 27 de junio desde las 4:00 p.m. en el Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia, nuestra selección se medirá ante la ’Vinotinto’ en el duelo valido por la jornada 5 de la Copa América. Los ’llaneros” llegarán mas frescos al encuentro debido a que les toco descansar en la cuarta fecha. Venezuela ha sumado 2 puntos y aunque se ubica en la última casilla, esta empatada en puntos con su similar de Ecuador; así que saldrán a buscar el triunfo desde el primer minuto para no depender del resultado de la ’Tri’, que enfrentará a la siempre complicada y ya clasificada Brasil.

Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, decidió llevar a una generación de jugadores que esta plagada de juventud a la presente edición de la Copa América. La potencia física que tienen estos chicos es de admirar, corren, presionan y se despliegan, ya sea en defensa o en ataque, en cuestión de segundos. Si bien es cierto, los triunfos no se le están dando, pero cuando lleguen a consolidarse será los resultados se verán reflejados.

Me lo recetó el doctor

Seguro te interesa Me lo recetó el doctor

Carrillo no solo marca goles o genera situaciones de gol, también fue el encargado de apoyar a Corzo con la marca de la banda derecha y defendernos del ataque ecuatoriano, que por ratos era muy intenso debido al cambiado de ritmo que ellos proponen. De arriba abajo, con su velocidad y resistencia, mantuvo su nivel impecable hasta el final del encuentro. Si hay algo que siempre se le critica, son los goles, pero en esta ocasión pudo completar un partido redondo.

Pese a jugar con una lesión menor en el tobillo y a pesar de que en el primer tiempo no generó muchas oportunidades de gol, tuvo una segunda mitad de ensueño, con gol y asistencia. Luego del descanso los jugadores de Perú salieron con otra mentalidad al campo y a los 48′ Gianluca Lapadula, tras pase de Cueva, pone el descuento que también, significó su primer gol con la ′Blanquirroja′. A los 54′ Lapadula aprovecha su velocidad para sacarse a un ecuatoriano y se la cede a Carillo para el segundo tanto.

By