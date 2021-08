PERÙ: Ven y firma, dile No a una nueva constitución

“Una Asamblea Constituyente es una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Ello generaría un espacio de poder absoluto: podría suprimir derechos fundamentales, eliminar los limites para la reelección presidencial, establecer que no existan elecciones regionales y locales. Finalmente añadir que que la Asamblea Constituyente no va ha ser electa por los peruanos a través del voto en su totalidad, sino solo la mitad de los constituyentes serían electos por nosotros, y la otra mitad, serían elegidos a dedo por el gobierno. ¿Eso queremos?,” alertó Ghersi al finalizar su conferencia.

En este sentido, el letrado recalcó que se busca con la recolección de firmas en todo el país es, en realidad, promover un proyecto de ley para una reforma constitucional, a fin de precisar que en el Perú estará prohibida la Asamblea Constituyente. (Actualmente, el artículo 206 no dice nada al respecto y lo deja a una peligrosa interpretación). A la fecha, Lucas Ghersi, líder del proyecto, calcula que casi 1 millón de peruanos ya firmaron. Se busca superan los 2 millones quinientos mil en un plazo aproximado de un mes.

La Organización “No a la Asamblea Constituyente” NALAC PERÚ 2021, presidida por el abogado constitucional Lucas Ghersi Murillo, acompañado de diversos miembros de la sociedad civil, que incluye pequeñas y medianas empresas, gremios de todo el pías, organizaciones democráticas, y de políticos peruanos de todas las tiendas, anunciaron los avances de la iniciativa para decirle no a la Asamblea Constituyente.

