Por: José Antonio TORRES IRIARTE.

Unas horas después de haberse realizado la primera vuelta electoral en el Perú, considero que las elecciones generales han estado marcadas por el ausentismo, el desánimo y la incertidumbre política.

Encuestadoras en Perú han tratado de direccionar el VOTO

Las empresas encuestadoras han demostrado poco rigor y seriedad y se han erigido en un factor influyente, que ha tratado de direccionar el voto ciudadano. El domingo 11 de Abril, de modo sospechoso sólo IPSOS APOYO (Alfredo Torres) ha dado el FLASH de “Boca se Urna” a las 7 pm y a la medianoche ha difundido los resultados del llamado “conteo rápido” a nivel nacional. Es extraño que ninguna otra empresa (DATUM, CPI, IEP) haya publicado cifras y estimaciones el día de las elecciones.

Considero que la ONPE, al fin y al cabo, sólo pretende corroborar o confirmar las cifras y proyecciones que única y exclusivamente ha publicado IPSOS APOYO. El señor Alfredo Torres se ha convertido en el “virtual Jefe de la ONPE” en nuestro país. La Oficina de Procesos Electorales no garantiza un proceso claro y el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado parcialidad hacía ciertos candidatos (con la emisión de cuestionables resoluciones)

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo es un profesor rural y dirigente magisterial que está vinculado a sectores de izquierda radical y se sospecha que ha recibido financiamiento del gobierno de Maduro. Keiko Fujimori ha moderado su discurso y su participación generaría mucho “antivoto” en la segunda vuelta electoral. Rafael López Aliaga y Hernando de Soto aún tienen opción de estar en la segunda vuelta. Los grandes perdedores han sido el Partido Morado (en el gobierno), SOMOS PERÚ (Salaverry y Martín Vizcarra), además de Verónica Mendoza de “Juntos por el Perú” y el señor Lescano de Acción Popular, quien fue de modo “extraño” favorecido por las empresas encuestadoras a lo largo de las últimas semanas.

NO descarto que el candidato López Aliaga (en las próximas horas) formule denuncias de “fraude“

Crece la incertidumbre política en el Perú y NO descarto que el candidato López Aliaga (en las próximas horas) formule denuncias de “fraude“, presentando sendas denuncias ante la Misión de Observadores de la O.E.A y otros organismos internacionales. El Congreso estará abiertamente fragmentado y si se respeta la legislación electoral tanto el Partido Morado como SOMOS PERÚ (Martín Vizcarra) no tendrán representación parlamentaria (al no pasar la valla electoral).